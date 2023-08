Terni, in consiglio comunale volano insulti e sedie. Bandecchi ai consiglieri FdI: ora saltano i denti (video)

In consiglio comunale a Terni volano parole grosse e sedie. La scena, che un video su Twitter immortala in tutta la sua vergognosa sequenza, non lascia adito a dubbi: a scatenare la bagarre nell’aula consiliare il sindaco Stefano Bandecchi (Ap), che si è scagliato contro alcuni consiglieri di opposizione con toni accesi da subito degenerati nel giro di brevi in gesti aggressivi e minacciosi che hanno portato alla rissa sfiorata e alla sospensione della seduta, con tanto di intervento della polizia locale. Ma procediamo con ordine.

Terni, il sindaco Bandecchi si scaglia contro i consiglieri FdI

La postura e i toni assunti da Bandecchi non lasciano presagire nulla di buono. E da subito. Il sindaco, rispondendo ad alcuni interventi che hanno preceduto il suo, appena alzatosi in piedi, tuona contro i colleghi: «Proverei vergogna ad essere nei banchi dell’opposizione di FdI e a sentir dire le minchiate che ho sentito»… A far scattare la reazione violenta del primo cittadino le critiche rivolte all’amministrazione in merito al bilancio e al piano di assunzioni della polizia locale da parte del consigliere FdI Masselli, sfidante di Bandecchi alle ultime elezioni e già assessore comunale al Bilancio nella precedente consiliatura.

Bagarre in aula, si sfiora la rissa: seduta sospesa

«Proverei vergogna a essere nei banchi dell’opposizione», incalza Bandecchi con la vena sul collo sempre più gonfia. «Specialmente lei, Masselli, ha gestito la cassa per 5 anni, si deve vergognare di dire che oggi servano i soldi», ha insistito il sindaco. Arrivando addirittura a intimare poi allo stesso Masselli di smettere di ridere altrimenti «le volano via tutti i denti dalla bocca». Così, dalle offese alle minacce il passo è breve: e se sulla strada il primo cittadino incontra l’ostacolo di una sedia, lo rimuove scaraventandolo contro i banchi dei consiglieri appena aggrediti verbalmente…

La polizia interviene per bloccare Bandecchi e portarlo fuori

Frase e gesti inaccettabili, che hanno provocato le proteste del capogruppo FdI, Marco Cecconi, contro il quale Bandecchi non ha pensato due volte ad avventarsi, lasciando la sua postazione. A quel punto è intervenuta la polizia locale, che ha bloccato Bandecchi – che nel frattempo sgomitava per liberarsi dalla stretta degli agenti – portandolo fuori dall’Aula. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha riportato la situazione alla normalità.

Ma il sindaco non si scusa, anzi rilancia le minacce: «Se non mi fanno parlare gli fracasso la testa sul tavolo»

Dopo la mattinata d’inferno, allora, è lo stesso Bandecchi a parlare. Interpellato dall’Adnkronos, non ancora domo, non solo non si scusa per il comportamento tenuto e la rissa mancata per un soffio. Ma si discolpa, prima. Quindi, rincarando la dose di insulti e minacce, riferendosi allo scontro col consigliere Cecconi, insiste: “L’ho solo avvisato che se succede un’altra volta che non mi fanno parlare gli fracasso la testa sul tavolo». Concludendo, sulla agghiacciante performance mattutina in aula sempre peggio: «Pensavano che gli avrei dato due crocche, ma non era la mia intenzione. Gli ho solo detto che la prossima volta che parlo io deve ascoltare, altrimenti sono guai…».

E ne ha pure per il Pd che ha chiesto le dimissioni del sindaco: «Se ne possono andare a fare in c… Non me ne vado»

Ora però altri partiti come la Lega e il Pd accusano Bandecchi, con i dem che chiedono l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, invitando il primo cittadino del capoluogo umbro a dimettersi: «Il Pd? Se ne possono andare a fare in c… – sbotta ancora il sindaco, chiedendo di scrivere anche questo –. Non sanno che dire neanche loro. Io di certo non mi dimetto»…

Intanto, gli esponenti di FdI si rivolgono ai carabinieri

Intanto, come riferisce il sito di Tgcom24, dopo quanto accaduto oggi in aula a Terni, gli esponenti ternani di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi e Orlando Masselli si sono recati dai carabinieri. «Siamo stati prima dal prefetto e quindi dai carabinieri – ha spiegato Masselli – ai quali abbiamo riferito ciò che è accaduto. Spetterà poi alle autorità assumere le decisioni che verranno ritenute opportune».

Sotto il video della bagarre in consiglio comunale a Terni da Twitter