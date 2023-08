Taranto, neonato abbandonato in un cassonetto: trovato e “salvato” da un pitbull al guinzaglio

E’ accaduto ancora, stavolta a Taranto: un neonato è stato abbandonato da una madre che lo aveva appena partorito ed è stato trovato in un sacchetto ai piedi di un cassonetto di rifiuti da un cane, un pitbull, razza notoriamente considerata molto intelligente per quanto aggressiva. Il “miracolo” è accaduto questa mattina a Taranto. A scoprire il neonato è stata una donna che portava a spasso il suo American Pitbull al guinzaglio: passando nei pressi del cassonetto il cane ha cominciato ad abbaiare forte irrigidendosi nella sua posizione nonostante il padrone cercasse di portarlo via. Poi improvvisamente il gemito del neonato, nato da poche ore (aveva ancora il cordone ombelicale), e la scoperta.

Taranto, il neonato scoperto dal pitbull

Allertato il 118, i soccorritori sono immediatamente arrivati sul posto trovando il piccolo fortunatamente in buone condizioni. Nella busta c’era un orsacchiotto e una coperta. L’ambulanza è corsa verso l’Ospedale Santissima Annunziata dove ora si trova il neonato nel reparto di neonatologia: “sta bene”. La parte del cordone ombelicale attaccata al neonato, ha spiegato l’azienda sanitaria locale, era ancora fresca. Questo vuol dire che il parto potrebbe essere avvenuto una-due ore prima del ritrovamento. L’altra parte del cordone sarebbe rimasta attaccata alla madre che, se non assistita adeguatamente, rischierebbe l’emorragia. La Polizia sta ora visionando le immagini della videosorveglianza nell’area tra le vie Pisanelli e Principe Amedeo al fine di ricavare possibili elementi utili all’identificazione di chi ha lasciato lì il piccolo.

L’appello del 118 alle mamme che si liberano dei figli

“Tutte le mamme che dovessero avere un momento psicologico critico, di grande tensione o preoccupazione o sconvolgimento emotivo, prima di prendere qualsiasi decisione, chiamino il 118. Garantiamo una risposta immediata in tutta Italia e ci prendiamo in carico il problema attraverso i percorsi istituzionali corretti”. Così Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118 (Sis118) che, attraverso l’Adnkronos, lancia un appello dopo la vicenda del neonato abbandonato vicino a un cassonetto a Taranto. No quindi a “scelte avventate” ma richiesta di aiuto chiamando il 118, insiste Balzanelli. “Oggi abbiamo salvato una vita grazie ad un cane, ed è stato un miracolo. Ma in un altro contesto sarebbe potuta essere una tragedia. Ora è il momento di festeggiare questa vita. Evitiamo che se ne possano perdere altre”.