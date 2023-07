Il neonato sta precipitando dalle scale, il gatto fa uno scatto e riesce a bloccarlo (video)

L’istinto di protezione dei gatti nei confronti dei neonati non è dunque una novità: recentemente, nella città di Kaluga, in Russia, una gatta aveva salvato un neonato dal gel o proteggendolo con il proprio corpo . Masha, gatta randagia soprannominata così dagli inquilini del palazzo in cui sosta molto spesso, aveva trovato un bambino davanti alla porta dell’ingresso, dentro una scatola. Visto il bambino, si era intrufolata nella scatola, coprendo e scaldando il piccolo con il proprio corpo.