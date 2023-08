Superbonus, l’esperto: spreco di soldi pubblici e speculazione a vantaggio di chi aveva risorse economiche

Il Superbonus? Uno “strumento nato per portare efficienza energetica al patrimonio immobiliare italiano, ha consentito a chi aveva risorse economiche a disposizione di porre in atto operazioni speculative in piena legalità comprando ruderi e ristrutturandoli a spese dello Stato”.

È la dura, incontestabile, analisi fatta dall’esperto di economia Carlo De Simone a distanza di tre anni da quel 1 luglio 2020 in cui il Superbonus, introdotto dal governo Conte bis, come strumento del Decreto Rilancio (34/2020), è entrato in vigore.

“La crescente domanda di appartamenti e case ha dopato di conseguenza anche il mercato degli affitti. I dati – spiega De Simone – evidenziano un aumento in media del 15% per gli inquilini del social housing. Tanta spesa, poca resa se si considera che questo enorme intervento ha interessato solo il 3% del patrimonio immobiliare e che l’analisi delle dichiarazioni fiscali ha rivelato le detrazioni fiscali essere state fortemente regressive: la metà del totale è stata fruita dal 10% dei contribuenti più ricchi, non essendo stato previsto alcun ISEE minimo”.

“Resta infine il tema dei crediti incagliati stimati in oltre 20 miliardi per i quali banche e assicurazioni hanno chiuso da tempo i rubinetti anche dopo il famoso decreto 11/2023. Per sbloccare questi crediti una soluzione potrebbe essere quella di ricorrere alle piattaforme fintech ed in particolare consentire ai veicoli di cartolarizzazione ex legge 130/99, di poter gestire la quarta cessione in favore delle imprese al fine di incontrare domanda e offerta e raccogliendo liquidità di investitori privati”.

“A distanza di tre anni emerge quindi – conclude l’esperto – come il Superbonus, seppur lodevole nell’iniziativa di efficientare il patrimonio edilizio italiano fatto di edifici per lo più di classi tra E e G, sia un intervento non economicamente sostenibile nel medio termine non coinvolgendo la spesa privata e generando un utilizzo inefficace delle risorse pubbliche e a uno spreco di denaro dei contribuenti”.