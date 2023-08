Spruzza spray al peperoncino in un Mc Donald’s a Seregno: denunciato un 15enne pakistano

Spruzza spray al peperoncino all’interno di un Mc Donald’s e il locale viene evacuato e chiuso al pubblico per quasi un’ora. È successo in pieno pomeriggio, intorno alle 16, a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Il responsabile del gesto, uno studente pakistano di 15 anni, da tempo residente in Italia, è stato denunciato per il reato di “getto pericoloso di cose” dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Seregno. Insieme a loro è intervenuto a scopo precauzionale anche il 118, con due ambulanze e un’automedica.

Spray al peperoncino, c’era 25 clienti

Lo spray urticante al peperoncino, dopo essere stato nebulizzato dal 15enne, si è velocemente sparso nell’ambiente chiuso, in cui erano presenti circa 25 clienti, per la maggior parte minorenni, e sei dipendenti. Dal momento che l’aria era pregna di sostanza irritante, le persone sono subito uscite dal locale, rimanendo tutte illese.