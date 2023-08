Schillaci: “Più fondi per la sanità in finanziaria. Lotta alle liste di attesa e assunzione di medici”

Il ministro della salute, Orazio Schillaci, annuncia nuovi fondi per la sanità nel prossimo triennio e a partire dalla legge finanziaria di dicembre, destinati in gran parte all’assunzione di nuovi medici. Dal meeting di Rimini, in un lungo messaggio inviato, Schillaci parla di cifre che inchiodano il decennio trascorso “Ereditiamo un decennio di tagli lineari che è costato 37 miliardi alla sanità. La pandemia ha dimostrato che non aver investito in salute è stato un errore perché la crisi sanitaria è diventata crisi economica e sociale. Questo governo ha dato subito un segnale aumentando le risorse del fondo sanitario nazionale: otto miliardi in più sul triennio 2023-2025. Con la prossima legge di bilancio puntiamo a risorse aggiuntive al Fondo, che intendo destinare prioritariamente al personale sanitario”.

“Più incentivi contro i medici a gettone e per le liste di attesa”

“Abbiamo già invitato incentivi partendo dal settore dell’emergenza urgenza e approvato norme che impediscono il ricorso ai medici a gettone. Ora lavoriamo a misure per potenziare gli organici. Abbiamo approvato i nuovi livelli essenziali di assistenza che risalgono al 2017 e aggiornato tariffe che erano ferme dal 1996. E ho preso di petto, da subito, il problema delle liste d’attesa assicurando alle Regioni i fondi per accelerare i piani di recupero” si legge nel messaggio inviato dal ministro a Cl.

Schillaci: “Pnrr necessario per sanità di prossimità”

“Nell’ambito della riforma che stiamo mettendo in campo, il Pnrr è un ulteriore tassello per costruire una sanità di prossimità che sappia dare risposte appropriate ai bisogni di salute e di integrazione sociosanitaria-continua il messaggio di Schillaci al Meeting, “Riguardo alla proposta di rimodulazione del Piano, l’impianto della Missione Salute resta lo stesso: non ci sono cambiamenti sostanziali se non rimodulazioni utili a rispondere a difficoltà che alcune Regioni stanno avendo sul fronte dell’aumento dei costi”. Il ministro Schillaci poi spiega nella nota come “altro fattore chiave per la sanità del futuro è la digitalizzazione. Penso alla telemedicina, su cui siamo in una fase avanzata, che gioca un ruolo essenziale per il potenziamento della sanità di prossimità o al Fascicolo sanitario elettronico che finalmente è entrato nella sua fase operativa”.