Sangue a Foggia, tabaccaia uccisa a coltellate in negozio. Un cliente trova il corpo a terra e dà l’allarme

Una tabaccaia di Foggia, la 72enne Francesca Marasco, è stata uccisa con diverse coltellate oggi, giorno di riapertura dell’attività dopo un periodo di ferie. Quando un cliente è entrato nella tabaccheria in Via Marchese De Rosa, per fare acquisti, il corpo della titolare dell’esercizio commerciale era riverso a terra, vicino al bancone. L’uomo dà subito l’allarme, e immediatamente arrivano sul posto soccorsi e carabinieri, impegnati nelle indagini. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Nessuna pista è esclusa, anche se l’ipotesi di una rapina finita nel sangue è quella più probabile.

Sangue a Foggia, tabaccaia 72enne uccisa a coltellate in negozio

Da quanto riferisce sulla vicenda tra gli altri il sito del Tgcom24, gli inquirenti al lavoro sul caso avrebbero già acquisito una serie di elementi utili alle indagini. Sembra, addirittura, l’arma del delitto, che i militari o impegnati nei rilievi e nei riscontri avrebbero ritrovato a poche decine di metri dall’attività commerciale. Quel negozio appena riaperto dopo un periodo di ferie, divenuto la scena di un crimine che, ancora una volta, ha colpito una delle categorie più prese di mira dalla criminalità.

Il grido d’allarme della Federazione Tabaccai

«Siamo senza parole. Un’altra collega ha perso la vita dopo essere stata aggredita in maniera così feroce nella sua tabaccheria», ha dichiarato affranto, a ridosso della notizia, il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli. Il quale, dopo aver appreso della morte della 72enne di Foggia, a seguito di un tentativo di rapina finito in tragedia proprio oggi, ha anche aggiunto: «Lanciamo ancora una volta un grido di allarme alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine – ha quindi proseguito Antonelli – per rafforzare il controllo su tutto il territorio. E predisporre urgenti misure di sicurezza atte a fronteggiare questo continuo dilagare della criminalità. Fatti così drammatici scuotono e colpiscono l’intera comunità».

Il sindacato provinciale Tabaccai di Foggia: la nostra categoria tra le più colpite dalla criminalità

E ancora. «Siamo addolorati per la collega che ha perso la vita – ha dichiarato a sua volta il Presidente del Sindacato Provinciale Tabaccai di Foggia, Raffaele Vincenzo De Tinno –. E ci auguriamo che presto il malfattore possa essere arrestato per il brutale reato commesso. Noi tabaccai siamo una delle categorie più colpite dalla criminalità. Furti e rapine si succedono continuamente. E alcune volte, purtroppo, si verificano veri e propri episodi di inaudita violenza. Come quello che ha coinvolto la nostra cara collega Francesca».