Salario minimo, Meloni apre al confronto con le opposizioni. Il sì di Calenda: pronti al dialogo

«Mi aspetto esattamente quello che si aspetta la presidente Meloni che ha aperto al confronto con le opposizioni. Io credo che questi temi, quello della contrattazione, del livello salariale delle persone ma anche dello stato di salute del mondo del lavoro sia un tema su cui è importante avere un confronto aperto e costruttivo». È il ministro del Lavoro, Marina Calderone nel corso di Tgcom24 a condividere l’apertura al dialogo. «Poi certamente ci sono delle responsabilità di governo che portano a dire che il governo prenderà delle strade e farà delle valutazioni. Ma questi sono temi che vanno sviluppati nella società civile e soprattutto in Parlamento», conclude.

Salario minimo, Calenda: noi subito disponibili

«Ringraziamo il Governo per aver accolto l’appello di Azione per l’apertura di un tavolo di confronto sul salario minimo». Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. «Un secondo passo importante dopo il ritiro, da parte della maggioranza, dell’emendamento soppressivo. Diamo la nostra piena disponibilità a incontrare Giorgia Meloni e invitiamo le altre opposizioni firmatarie a fare lo stesso. La politica non è solo scontro. E noi dobbiamo fare di tutto per arrivare a risolvere il problema della povertà lavorativa. Fine. Questo è il nostro dovere di parlamentari e politici».

Gelmini: difficoltà famiglie non vanno in vacanza’

«Bene l’incontro previsto per venerdì 11 agosto tra governo e opposizion»i. Lo dichiara Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. «Palazzo Chigi batte un colpo e accoglie l’appello all’ascolto di Carlo Calenda. In Italia ci sono tre milioni di lavoratori con una paga oraria inferiore ai 9 euro, intervenire è un nostro dovere. Dal taglio del cuneo fiscale al potenziamento delle politiche attive, fino al salario minimo: di fronte a tutto ciò che va nella direzione di aiutare le imprese, sostenere l’occupazione e migliorare le condizioni di chi lavora saremo sempre in prima linea».