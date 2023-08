Rai, Gasparri incalza l’Usigrai sui bilanci e presenta un’interrogazione in Vigilanza

Continua ad incalzare l’Usigrai per la sua assenza di risposte su questioni imbarazzanti, come il caso ammanchi, Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza Rai. La vicenda tiene banco da qualche mese, ma risposte dal sindacato zero. Anzi, ha replicato insultando ma scappando dal merito dei rilievi. Per cui il senatore di Forza Italia insiste sulla richiesta di trasparenza e chiarezza. “Pur essendo composto da giornalisti, l’esecutivo Usigrai ancora una volta dimostra lentezza nella replica alle mie rilevazioni. Rinnovo i quesiti: agirà con più trasparenza sui propri bilanci il glorioso sindacato? Ci dirà se ha avuto collaboratori con trattamenti economici e fiscali non del tutto conformi alle leggi vigenti? Ci sono novità sull’ammanco di 100.000 euro che ha alleggerito le casse dell’Usigrai?”. Sono le questioni più rilevanti che attendono chiarimenti.

Gasparri incalza di nuovo l’Usigrai: “Perché non risponde?

A ciò si è aggiunto un’altra scorrettezza che – se si fosse verificata- andrebbe chiarita. E infatti Gasparri ha presentato un’interrogazione dettagliata alla Vigilanza. “Sono in grado di anticiparci qualche risposta alla mia interrogazione su un redattore chiamato a svolgere funzioni per le quali non aveva le qualifiche professionali necessarie? Era un giornalista di Roma o di Trapani? – dice Gasparri ironizzando ma non troppo– . Nell’interrogazione il senatore impegna l’Usigrai a rispondere nel merito: “Se vi siano ragioni interne, organizzative o di natura sindacale che abbiano giustificato questa violazione; che ha riguardato disposizioni interne, orari di servizio ed altre funzioni che devono essere svolte dai titolati. In conclusione si chiede di sapere se i vertici Rai siano a conoscenza di questa vicenda. E chi sia la persona che si sia trovata in questa difficile conduzione, stranamente non denunciata dall’Usigrai; in genere molto attenta alla tutela della professionalità e delle regole interne alla Rai”.

Gasparri all’Usigrai: “Domostrerò con prove le violazioni”

“Per il resto stiano tranquilli – aggiunge-. Abbiamo già pronte le proposte per integrare il parere sul nuovo contratto di servizio. Per altre vicende stiano sereni, come si suol dire. Non sono di nostra competenza e lasciamo all’Usigrai le manovre attorno alle promozioni interne”. Scatenatissimo Gasparrii “Che poi, come loro sanno benissimo, per alcuni di loro non sono nemmeno indispensabili per svolgere funzioni di grado superiore. Forza Usigrai! Noi siamo pugnaci davvero e dimostreremo con prove inoppugnabili le violazioni per le quali abbiamo chiesto risposte e conferme all’azienda. Quando si lascia traccia bisogna stare attenti a quel che poi viene fuori”.