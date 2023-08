Peste suina africana, sì al piano straordinario. Lollobrigida: «Governo in campo per fronteggiarla»

«Governo compatto per fronteggiare la peste suina africana. La sinergia tra i ministeri dell’Agricoltura, Difesa, Salute, e Ambiente, le osservazioni delle associazioni di categoria e il supporto dei competenti assessorati regionali, ha portato all’approvazione del piano straordinario del commissario Caputo». Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla riunione con le associazioni di categoria sulla peste suina africana, che si è tenuta al ministero della Difesa e ha visto la partecipazione del ministro Guido Crosetto.

Peste suina, Lollobrigida: potrebbe avere gravi conseguenze

«L’obiettivo comune è quello di contenere un fenomeno che potrebbe avere conseguenze negative per il settore suinicolo italiano e mettere a rischio l’export di uno dei nostri prodotti di eccellenza», sottolinea il ministro. «Ringrazio il collega Crosetto per la disponibilità mostrata al coinvolgimento di personale dell’esercito che possa, in questo modo, compensare la carenza di persone abilitate a intervenire per fronteggiare e contrastare la Psa», conclude Lollobrigida.

Malattia virale che colpisce suini e cinghiali

La peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali, altamente contagiosa e spesso letale, ma non trasmissibile agli esseri umani. Si diffonde direttamente per contatto tra animali infetti oppure attraverso la puntura di vettori, come possono essere le zecche. Oppure tramite trasmissione indiretta con attrezzature e indumenti contaminati; o ancora tramite la somministrazione ai maiali di scarti di cucina contaminati o lo smaltimento di rifiuti alimentari in modo non corretto. I sintomi negli animali sono febbre, perdita di appetito, debolezza e andatura incerta, difficoltà respiratorie e secrezione oculo-nasale, costipazione, aborti spontanei, emorragie interne ed emorragie evidenti su orecchie e fianchi.