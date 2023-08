“Non vendo il nuovo libro della Meloni”: la libraia Laterza fa il bis. La censura a sinistra è di tendenza

Non è censura questa? Qui la libraia mena il can per l’aia: «La censura è applicata dallo Stato, dal governo, in un contesto di dittatura. Un libro è censurato quando non puoi averlo in alcun modo. Tuttavia, se qualcuno vuole ordinare il libro della premier su Amazon o in una catena di libreria, può farlo e riceverlo in poche ore». In realtà, di censura si tratta. Cosa la turba così tanto di Giorgia Meloni? «Non ho nulla conto di lei a livello personale. Il problema è la “sua versione”, come recita il titolo del libro: cioè come immagina l’Italia nei prossimi dieci o vent’anni». E naturalmente ecco materializzarsi il fantasma del “fascismo”. La libraia ne è sicurissima: «Le politiche attuate rappresentano una stretta sulla libertà individuale e, in tal modo, evocano riflessi del fascismo. Il fascismo si intravede nel limitare la sfera della libertà personale».