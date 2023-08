Mughini nel cast del Grande Fratello: la conferma in una lettera a Dagospia

Ora c’è la certezza. Giampiero Mughini entrerà come concorrente nella casa del Grande Fratello. Se ne parlava da giorni e le indiscrezioni circolavano sui siti di gosspi e spettacoli. Ora è proprio lo scrittore che dà conferma scrivendo a Dagospia nella rubrica “La versione di Mughini. Lo scrittore, intellettuale, saggista, polemista entrerà a far parte del cast. Questo l’incipit del suo intervento sul sito di Roberto D’Agostino: “Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”. Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi”.

“Caro Dago”: Mughini ufficializza il suo ingresso nella casa del Grane Fratello

Mughini, dunque, entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Con lui sicuramente non mancheranno confronti interessaanti sui più disparati argomenti. Cultura smisurate, bibliofilo, sincero nelle sue esternazioni, con lui certamente la “svolta” anti-trash voluta da Piersilvio Berlusconi per il programma è in ottime mani. Il giornalista e scrittore porterà sicuramente contenuti nel GfVip. Lo aveva già fatto concorrendo a “Ballando con le stelle”, il dance-show di Milly Carlucc. Rimarranno negli annali le stilettate dello scrittore a Selvaggia Lucarelli, sempre sul filo dell’ironia.

La classe e l’ironia di Mughini al Grande Fratello

Classe, ironia. Già in questa lettera aperta in cui conferma la sua partecipazione ci sono molti contenuti sui quali riflettere, a proposito della “battaglia” che si gioca sui social. “A dire se esisti e come esisti, i social sono l’inizio e la fine di tutto. Quando entri in un albergo, non è la carta di identità che dovrebbero chiederti a identificare chi sei: è bensì il tuo account social. Ne sta parlando uno – confessa- che non sa neppure che cosa siano esattamente Facebook e Instagram; uno che allibisce quando legge di due fidanzati vip che lei racconta sui social la loro storia momento per momento. Alla faccia dell’indiscrezione, alla faccia della petulanza, alla faccia del narcisismo: tutto della vita privata viene offerto alla degustazione di tutti”. Insomma, già un tema forte su cui riflettere in tempi di narcisismo sfrenato.

La svolta anti trash con Cesara Buonamici

E, rivolto ai giovani, Mughini osserva: “Non capiscono più una regola antica: Un solo silenzio vale più di cento schiamazzi […]. Il meglio della vita non è il parteggiare alto e sonante per il Nero o per il Bianco: è bensì cogliere le sfumature della vita di noi tutti esseri umani?”. Il Grande Fratello – lo ricordiamo- prenderà il via a partire dall’11 settembre, in prime time su Canale 5. A condurre sarà ancora una volta Alfonso Signorini, mentre come unica opinionista troveremo Cesara Buonamici. Già l’annuncio della sua presenza fu l’avvio del “nuovo corso” del Grande Fratello Vip. Via il trash e più sobietà con la giornalista e volto storico del Tg5, che conduce fin dall’esordio nel 1992. Quanto alla battaglia social, ricordiamo che Mughini ai tempi di Ballando con le stelle, aveva molti estimatorio che proprio sulle pagine on line del programma Rai apprezzarono la sua capacità di fare cultura attraverso bla proposta di balli certemente non acrobatici ma evocativi della storia musicale. Dunque la “difesa” della sua amica certamente non sarà isolata, c’è da scommetterci.

Grande Fratello, le indiscrezioni sugli altri concorrenti

Dopo Alex Schwazer e Beatrice Luzzi, Mughini diventa dunque il terzo protagonista confermato del reality di Canale 5: secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, gli altri nomi sarebbero quelli dell’attrice Grecia Colmenares, della cantante Fiordaliso, dell’attore napoletano Ciro Petrone, dell’ex professoressa deL’eredità Samira Lui e dell’attore e ballerino Massimiliano Varrese. A questi personaggi noti si uniranno concorrenti sconosciuti per creare un insolito mix. Cesara Buonamici vestirà invece i panni dell’opinionista.