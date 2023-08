Minacce di morte a Fugatti firmate Br e No Tav, catturato il writer seriale: è un informatico di 60 anni

È stato identificato e denunciato dagli uomini della Polizia di Stato di Trento il writer seriale che per mesi ha minacciato di morte il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti con scritte apparse in diverse zone della città. Dopo settimane di ricerche e indagini della Digos l’uomo, un tecnico informatico di 60 anni che lavora presso l’università di Trento, è stato individuato. Le scritte minacciose, apparse in vari luoghi della città, erano spesso accompagnate da simboli che richiamano le Br e il movimento No Tav.

Minacce di morte a Fugatti, catturato il writer seriale

Nel corso della perquisizione nella casa dell’uomo è stato trovato diverso materiale per l’attività di street writer. Ora il sessantenne dovrà rispondere delle accuse di minacce aggravate e imbrattamento. Tanti gli episodi che hanno visto il presidente della provincia di Trento nel mirino. In diverse occasioni nello stesso luogo è comparsa la scritta “Uccidi Fugatti” con la firma dei No Tav e la Stella a cinque punte delle Br. L’ultimo messaggio di morte era comparso a settembre dello scorso anno. In quel caso solo a firma No Tav.

Le scritte firmate Br e No Tav

Le telecamere di videosorveglianza della zona erano riuscite a riprendere l’autore dei due gesti: un uomo con cappellino e spray in mano. Una singola persona, dunque, ma “non è certo da sottovalutare”, aveva detto il questore Maurizio Improta. Il presidente Fugatti è sotto scorta dopo che gli operatori del centro di smistamento postale avevano intercettato una lettera contenente un proiettile e un messaggio di minacce destinato a lui e alla famiglia. La firma in quel caso era di Lupo solitario.