Massimo Giletti assapora il “ritorno”: «La Rai è sempre stata casa mia, un grande amore»

«La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero. Nel futuro vedremo quello che si potrà fare». La dichiarazione d’amore per il servizio pubblico arriva da Massimo Giletti, che è stato protagonista della seconda serata de “La Terrazza della Dolce Vita 2023”, il ciclo di incontri en plein air condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini.

Massimo Giletti e la chiusura di “Non è l’arena”

Dalle parole del giornalista e conduttore televisivo sembrerebbe che la svolta sia vicina. E si vocifera che la trattativa sia in fase avanzata. È bastata una frase per riaccendere il dibattito sui social e molti “sperano” nel rientro in tv. Negli ultimi mesi si è parlato molto della chiusura anticipata di “Non è l’arena”. E lui svela qual è stato il suo dolore più grande legato a questa vicenda: «Ho sofferto molto per i ragazzi del mio gruppo di lavoro. Li perderò tutti. Io ho le spalle molto larghe ma 35 persone sono rimaste a casa. Si parla tanto di difendere i posti di lavoro, ma di quei ragazzi, qualcuno se ne è occupato? No».

E molti ipotizzano il rientro clamoroso in Rai

E ha aggiunto: «Questo è un grande dispiacere ed è una cosa che non perdono». Dopo la “rottura” con La7, in molti hanno ipotizzato un suo ritorno in Rai. E pur non avendo detto nulla sul suo futuro, Giletti nella serata di Rimini sembra aver lanciato un messaggio: «La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero!». In molti interpretano queste parole il primo passo verso un clamoroso rientro. Del suo possibile ritorno in Rai si discute da tempo. Le prime indiscrezioni sono circolate già ad inizio giugno, quando secondo Davide Maggio il conduttore era stato avvistato ai piani della dirigenza di Viale Mazzini. Massimo Giletti però aveva smentito all’Adnkronos.