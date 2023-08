Mafia e terrorismo nero: il delirio di Scarpinato, l’ex-toga rossa che sussurrava a Montante

Più che il libro di Luca Palamara, bisogna leggere l’intervista al Fatto Quotidiano dell’ex-procuratore Roberto Scarpinato, oggi senatore 5Stelle, per rendersi conto di come parte rilevante della magistratura italiana sia abituata a procedere per teoremi, ipotesi, suggestioni. Succede quando l’obiettivo non è la giustizia secondo verità bensì la riscrittura della storia inforcando le lenti deformanti della faziosità politica. Scarpinato è uno specialista del settore, salvo poi spaccare il capello in quattro non appena – come vedremo più avanti – sotto i riflettori ci finisce lui. Ma procediamo con ordine: nella sua intervista al giornale diretto da Marco Travaglio, parlando della commemorazione della strage di Bologna del 2 agosto del 1980, l’ex-procuratore afferma che, pur volendo, Giorgia Meloni non avrebbe potuto parteciparvi.

Scarpinato è oggi senatore del M5S

Il motivo? Perché, spiega, «in continuità ideale con gli ambienti che furono il terreno di coltura e la fucina di formazione di tanti neofascisti esecutori delle stragi». E qui uno immagina chissà quali misteriosi intrecci. E invece, no: «Mi riferisco alla sua proclamata ammirazione per Pino Rauti, fondatore di Ordine nuovo». In pratica, la Meloni non è andata a Bologna in omaggio a un uomo che è stato leader del partito in cui ha militato. Davvero ridicolo. Tanto più che Rauti superò indenne ogni accusa di connivenza con l’eversione, compresa quella che lo vedeva imputato per la strage di Milano del 1969. Ma sono solo dettagli per un professionista della suggestione come Scarpinato.

Falsità sull’omicidio Mattarella

Che riesce addirittura a superarsi quando l’intervistatore gli chiede di indicare i «punti di contatto» tra la strage di Bologna e i delitti di mafia. E qui l’ex-magistrato fa i nomi di Fioravanti e Cavallini, effettivamente condannati come esecutori della strage del 2 agosto. Ma Scarpinato va oltre a ricorda che i due «furono individuati da Giovanni Falcone come gli stessi che pochi mesi prima avevano ucciso a Palermo il presidente della Regione Piersanti Mattarella, che si apprestava a rilanciare in campo nazionale la linea del Compromesso storico, avversata dai mandanti della strage di Bologna». Impeccabile prosa da toga rossa.

Le rivelazioni di Buscetta

Peccato che non sia vero niente. Meglio: è vero Fioravanti e Cavallini furono accusati di esser stati i killer di Mattarella, ma è altrettanto vero che poi furono assolti. E che i due Nar non c’entrassero niente con quell’omicidio è consapevolezza che Scarpinato acquisisce sin dal 26 novembre del 1992, giorno in cui, negli uffici della Dia di Roma, Tommaso Buscetta escluse categoricamente che Cosa Nostra si fosse rivolta a due estranei per eliminare il presidente della regione Sicilia. C’era infatti anche lui tra i magistrati che ascoltavano il collaboratore di giustizia. Omettere di riferire l’esito di una sentenza per dare risalto all’incriminazione dell’accusa, è operazione scorrettissima. Nel caso di specie, lo è due volte perché proviene da un ex-magistrato oggi senatore.

Palamara: «Scarpinato chiedeva favori a Montante»

Lo stesso, per altro, che non esitò ad accusare Palamara di «falsificazione» quando questi scrisse nel libro Il Sistema che «Antonello Montante era stato condannato a 14 anni di reclusione per associazione mafiosa». Montante, già responsabile “legalità” di Confindustria siciliana, aveva creato una vera e propria rete di connivenze finalizzata ad attività spesso illecite. Secondo Palamara, anche Scarpinato vi si rivolgeva. In un’occasione anche per sollecitarne l’intervento presso il Csm dove erano in ballo nomine di suo interesse. Pensate, in quell’occasione Scarpinato parlò di «falsificazione» perché Montante era stato condannato a 14 anni (ridotti a 8 in appello) non per mafia, ma “solo” per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Un’accusa che oggi, alla luce della lacunosa e tendenziosa intervista al Fatto di Travaglio, gli rimbalza in faccia a tutta forza.