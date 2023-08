L’omaggio della Meloni a Michela Murgia: “Era una donna che combatteva per le sue idee”

«Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto». Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In tanti hanno voluto dedicare un omaggio alla scrittrice sarda, morta ieri notte a 51 anni per un tumore.

Da La Russa a Sangiuliano: i messaggi delle istituzioni per Michela Murgia

«Si è spenta Michela Murgia che con determinazione, coraggio e il sorriso ha affrontato le paure e le sofferenze di una malattia terribile. Ai suoi cari giungano le mie sincere condoglianze» Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Esprime il suo cordoglio anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «Michela Murgia si è battuta per le sue idee e lo ha fatto attraverso la parola e la scrittura. Condoglianze ai suoi cari».

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha commentato su Facebook che «Michela Murgia è stata una voce libera fino alla fine, un esempio di coraggio anche nella malattia. Il nostro cordoglio a tutti coloro che l’hanno amata”. Per il leader di Azione, Carlo Calenda, “Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia». «Le donne e gli uomini della Cgil piangono la scomparsa di Michela Murgia», il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «Con la morte di Michela è venuta a mancare una delle voci più belle del nostro Paese. Non solo grande scrittrice, ma donna che ha ispirato col suo coraggio tante e tanti di noi nel nostro impegno a difesa dei diritti fondamentali e nella lotta per trasformare la società».

Il sindaco del suo paese: “Era divisiva, ma la società migliora grazie a queste figure”

«È stata una delle voci piu’ libere ed influenti della letteratura contemporanea, che si è sempre battuta caparbiamente per valorizzare il ruolo di tutte le donne nella società»: lo scrive su twitter il leader della Cisl, Luigi Sbarra». »Non poteva che essere anche divisiva, di contrasto. Ma e’ proprio grazie a queste figure che la societa’ si mette in discussione, cambia, si evolve, migliora». Questa la dedica di Andrea Abis, sindaco di Cabras, il paese della provincia di Oristano, nel quale Michela Murgia era nata e aveva vissuto sino a una quindicina d’anni fa.

I funerali della scrittrice sarda si terranno alle 15.30 di domani, sabato 12 agosto, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, la chiesa degli artisti.