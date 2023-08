L’ex Pd Luigi Furini chiama “negr***to” Lukaku. Tele Lombardia lo caccia. Lui non si scusa

“Lukaku è un negr***to”. Ma guarda un po’ chi si lascia andare a un commento razzista e infelice su Telelombardia. Si tratta dell’ex consigliere del Partito democratico di Pavia, Luigi Furini, ben noto a sinistra, una vita lavorativa nelle fila del gruppo editoriale dell’Espresso. Ora è nella bufera mediatica calcistico-politica. E’ stato cacciato per direttissima dall’emittente. Sugli schermi regionali di Milano e dintorni a Qui studio a voi stadio, appuntamento fisso, seguitissimo, si parlava di calcio-mercato; e di Lukaku, calciatore ex Inter in predicato di venire alla Roma. Furini da vero “democratico” se ne è uscito con una disinvoltura imbarazzante con quella frase che ha gelato lo studio. La regia ha tentato di nascondere la frase razzista mandando uno stacco pubblicitario.

L’ex Pd Furini: “Lukaku è un “negretto”

Alla ripresa Luigi Furini si è scusato? Macché. Il conduttore gli ha chiesto di raddrizzare il tiro, ossia di scusarsi. I termini usati dall’ex Pd in versione tifoso sono indegne. Un conto rimarcare che il centrocampista belga ha “tradito” la sua Inter decidendo di andare a giocare altrove. Ma le parole da lui usate sono inaccettabili, rimarca il conduttore. Niente da fare: Furini non demorde. Anche gli altri ospiti lo incitano a fare retromarcia. Al suo rifiuto è interventuto il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani,. Prima lo ha espulso dal programma (cartellino rosso e triplo fischio) dalla trasmissione. E poi ha chiarito su Twitter la gravità di quanto accaduto: «Sulle parole a sfondo razzista non si scherza», scrive, «indipendentemente dall’etimologia. Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave. Inevitabili provvedimenti immediati». Fine. Per cui per l’ex dem, in televisione, non c’è posto. Alla faccia dei sinceri “democratici” che danno agli altgri patenti di razzisti. Ipocrisia senza limiti.

Telelombardia ha “espulso” Furini per il razzismo su Lukaku. Stesso episodio nel 1919

Telelombardia tiene molto a rimarcare il punto perché non è la prima volta che accade un episodio sgradevole del genere. Già nel 2019, Luciano Passirani, volto noto dell’emittenza lombarda, sempre parlando di Romelu Lukaku, se ne era uscito con una frase a sfondo razzista: «Questo, nell’uno contro uno, ti uccide: se gli vai contro e cadi per terra, o hai 10 banane per mangiare e gliele dai, altrimenti…». Frase pessima che comportò la medesima conseguenza per direttissima: l’espulsione da parte dell’emittente e niente più tv.