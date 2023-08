“Le transessuali sono tutte figlie di Dio”: Papa Francesco ricorda l’incontro in Vaticano (video)

Secondo papa Bergoglio le transessuali sono figlie di Dio. È il messaggio lanciato da Papa Francesco in una intervista alla rivista digitale cattolica Vida Nueva.

«La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto in Vaticano e mi hanno visto, se ne andarono piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio – ha dichiarato il papa argentino – Come se avessi fatto qualcosa di eccezionale con loro. Ma sono figlie di Dio».

Transessuali senza clienti durante la pandemia: la carità del Papa

Nel pieno della pandemia, un gruppo di transessuali latinoamericani aveva chiesto e ottenuto aiuto da Papa Francesco. L’Elemosiniere Konrad Krajewski è infatti intervenuto personalmente per sostenere i transessuali di Torvaianica, vicino Roma, che hanno perso introiti per il covid-19.

Don Andrea, parroco della parrocchia Beata Vergine dell’Immacolata, ha raccontato la storia all’Adnkronos. “Chiedevano aiuti perché con il Covid non avevano più clienti sulla strada”. Il parroco h detto di averli aiutati sostenendoli non solo economicamente ma anche spiritualmente. Finché le richieste di aiuto non sno state indirizzate al Papa. La generosità di Bergoglio si è materializzata attraverso il braccio caritativo, che ha portato gli aiuti. La comunità trans ha fatto arrivare a Bergoglio tramite il cardinale Krajewski un audio nel quale, in spagnolo, ognuno ringrazia Francesco a modo suo. “Molte grazie a Papa Francesco”, dice uno. “Che Dio la benedica, grazie per tutto”, “Mille benedizioni. Che la Vergine ti protegga”.

Bergoglio parla nell’intervista anche di Intelligenza artificiale

Nell’intervista parla anche di intelligenza artificiale: ”Le nuove tecnologie hanno grandi potenzialità, sono un dono di Dio, ma bisogna metterci il cuore”.

Terzo giorno del Gmg a Lisbona

È il terzo giorno della sua visita alla Giornata Mondiale della Gioventù, in corso a Lisbona dal 1° al 6 agosto. Nel Giardino Vasco da Gama della capitale portoghese il pontefice questa mattina ha confessato alcuni giovani della Gmg. Dopo le confessioni, si è recato all’incontro con i rappresentanti di alcuni centri di assistenza e di carità nel Centro Paroquial de Serafina, per incontrare i rappresentati di alcuni centro di assistenza e di carità. In questa occasione, ha affermato che la Chiesa deve aiutare tutti “senza fare differenze”. Al termine dell’incontro, Papa Francesco ha raggiunto la nunziatura apostolica di Lisbona dove ha pranzato con il patriarca di Lisbona, cardinale Manuel Clemente, e con dieci giovani di diverse nazionalità.