Ladri di case: 54enne romano torna dal lavoro e trova casa occupata da una rumena con 4 bambini

I ladri di case colpiscono ancora: accade a Roma. Era appena andato al lavoro ieri mattina l’uomo, di 54 anni, regolare assegnatario di un alloggio in zona Villa Gordiani, quando è stato avvisato da alcuni vicini che all’interno del suo appartamento era appena entrata una donna con 4 bambini.

L’intervento immediato di una pattuglia della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino ha reso possibile, dopo diverse ore, di riacquisire l’immobile convincendo l’occupante, una cittadina rumena di 43 anni, ad uscire spontaneamente. Un intervento reso ancora più difficile dalla presenza dei minori, tre dei quali suoi figli. Come da prassi è stata offerta assistenza alloggiativa tramite personale della Sala Operativa Sociale. Al termine la donna è stata denunciata per violazione di domicilio, occupazione abusiva, danneggiamento aggravato e furto in appartamento. L’assegnatario è potuto così ritornare all’interno della sua abitazione, di proprietà di Roma Capitale, ringraziando gli agenti.

Ladri di case: il signor Ennio e la rom che gli ha rubato l’appartamento

Ha fatto scalpore, nell’inverno scorso, il caso di Ennio Di Lalla, l’anziano di 86anni al quale era stato occupato l’appartamento nel quartiere romano Don Bosco da una rom mentre si era assentato per qualche giorno per delle visite mediche. La donna aveva addirittura cambiata la serratura e solo dopo settimane e grazie all’intervento delle forze dell’ordine che hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, l’uomo di 86 anni è potuto tornare nella casa in cui ha vissuto per 60 anni, trovandola, comunque, in condizioni disastrose.

Occupazioni abusive: Nordio prepara il giro di vite

Un reato odioso come quello di occupazione illegale di immobili viene registrato dalla sinistra con grande indulgenza. Il 21 luglio, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio e il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa hanno avuto un incontro: fra gli argomenti di discussione proprio la questione delle occupazioni abusive degli edifici e quella delle procedure di rilascio degli immobili in caso di locazione.

«Sulle occupazione abusive, il confronto ha avuto ad oggetto le diverse proposte di legge al riguardo all’esame della Camera dei deputati, che hanno lo scopo di dare maggiore efficacia all’attività di prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle occupazioni arbitrarie. Con riferimento alle locazioni, invece, il Presidente Spaziani Testa ha illustrato al Ministro Nordio alcune proposte della Confedilizia tese a rendere più celere il rientro in possesso degli immobili nelle fasi patologiche dei rapporti di locazione (morosità e fine contratto)».