La Schlein fa autogol: straparla di povertà dalla “ricca” Svizzera. E poi grida al pericolo fascista

Insiste sul tema cercando di “corteggiare” i voti italiani per le Europee del 2024. Lo fa utilizzando un tema ridicolo. “I rapporti tra Italia e Svizzera affondano le radici in un’epoca lontana: hanno trovato una struttura politica negli anni bui del ventennio del fascismo in cui migliaia di esuli hanno trovato rifugio in questo Paese. Anche grazie a loro si è strutturato l’antifascismo italiano, una fase storica che oggi è bene ricordare”. Poi discorsi tutto slogan a buon mercato.”Non si può combattere la denatalità se non si combatte la precarietà del lavoro. Che colpisce soprattutto i giovani e le donne nel nostro Paese. Ci siamo uniti con le altre forze di opposizione per fare una grande battaglia sul salario minimo in Italia”, millanta con i compagni svizzeri. Il campo largo non esiste e sul salario minimo Italia Viva non fa parte della partita. Oltretutto siu tratta di una misura impossibile. Ma questo Elly non lo dice ai compagni svizzeri. Chi sta combattendo contro la povertà è il governo Meloni, non il Pd, reduce da anni di governo durante i quali i medesimi temi erano stati deribricati.

L’estate militante della Schlein plana a Basilea, una delle più care città della Svizzera

Il che fa ridere. Mentre infatti punta il dito contro il governo Meloni accusato di non aiutare i poveri, Schlein guarda alla Svizzera come modello, che non è un modello raggiungibile. Non proprio un paese alla portata di tutte le tasche. Lei è nata a Lugano in Canton Ticino e sta per andare a Basilea a parlare di povertà “da una delle città più care della Svizzera, basti pensare che, secondo il sito Numbeo, specializzato nel calcolo del costo della vita, vivere a Basilea costa il 54,8% in più che a Roma”, fa i conti il Giornale. Non è credibile.

Sull’immigrazione fa autogol: Mattarella ha elogiato il Piano Mattei