La ristoratrice ringrazia la Meloni: “La amiamo. Ha agito da buona madre severa che dà l’esempio”

“Giorgia Meloni una vera signora, la ringraziamo. E la amiamo molto”. Arriva il post della ristoratrice, il post della”consacrazione” del bel gesto della premier che, saldando il conto non pagato dagli sciagurati italiani, ha evitato al Paese una figuraccia. Dopo l’intervento del premier a chiarimento della circostanza e in risposta al delirio della sinistra, mancava solo una voce, qualla delle proprietaria del ristorante. Che è un Ko tecnico per la sinistra e le opposizioni che avevga sproloquiato a più non posso. Sui profili social del locale albanese ‘Guva Mangalem’ appare una foto con un barattolino in vetro e dei soldi al suo interno; appoggiato in bella vista sul bancone. Si tratta degli ormai famosi 8.451 lek, ovvero gli 80 euro che la presidente del Consiglio Meloni ha fatto recapitare. Sotto la foto postata sul profilo Fb del ristorante c’è un lungo messaggio: un ringraziamento alla premier. Ma anche parole di signorilità estrema nei confronti dei quattro giovani ospiti non paganti. «Quei cittadini italiani che son andati senza pagare ci hanno fatto una grande pubblicità alla nostra città. Li ringraziamo!», si legge nel post. Una leziopne di ironia e buona senso.

La ristoratrice albanese ringrazia Meloni. Ko per la sinistra

Il post prosegue con un dicharazione d’amore per il nostro Paese. «Abbiamo detto già quel giorno che non c’era alcun problema con gli italiani, che si devono sentire a casa propria qui, vengono in tanti, così come è avvenuto con la nostra famiglia in Italia quando eravamo noi degli emigrati. Abbiamo anche detto che il cibo ai quattro clienti è piaciuto molto. Speriamo che abbiano speso quei soldi per qualcosa di bello!». Di seguito nel post su Fb , l’apprezzamento del comportamento del presidente del Consiglio con parole che susciteranno un rigurgito di bile a chi l’aveva criticata.

La ristoratrice albanese su Fb: “Come una madre che dà l’esempio a casa sua”