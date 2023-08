La Polonia manda duemila soldati al confine con Minsk. Esplode una fabbrica vicino Mosca

La Polonia dispiegherà 2.000 soldati in più per rafforzare il suo confine orientale con la Bielorussia. Lo ha detto il viceministro dell’Interno, Maciej Wasik. “Non ci sarà un rinforzo di 1.000 soldati, ma di 2.000”, ha detto all’agenzia PAP , aggiungendo che la decisione è stata approvata dal ministro della Difesa polacco a seguito di una richiesta delle guardie di frontiera che registrano un numero record di tentativi di attraversamento della frontiera. La scorsa settimana le autorità polacche hanno denunciato l’ingresso di due elicotteri bielorussi nello spazio aereo polacco. Accusa respinta da Minsk.

Le accuse di Shoigu alla Polonia: “Vogliono occupare la Bielorussia”

“La Polonia intende occupare l’Ucraina occidentale”. È quanto ha detto il ministro russo della Difesa, Sergey Shoigu, secondo quanto si riferisce all’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il ministro ha definito la Polonia “il principale strumento della politica antirussa degli Stati Uniti”, aggiungendo che le autorità polacche intendono costruire “l’esercito più potente d’Europa” e per questo hanno iniziato ad acquistare armi in grandi quantità da Washington e dai suoi partner, “Gran Bretagna e Corea del Sud”. “Inoltre, ci sono piani per creare la cosiddetta connessione polacco-ucraina, apparentemente per garantire la sicurezza dell’Ucraina occidentale, ma in realtà per la successiva occupazione di questo territorio”, ha aggiunto Shoigu.

L’esplosione di Mosca: 45 feriti

Sono 45 le persone rimaste ferite in Russia nell’esplosione avvenuta mercoledì sul terreno di una fabbrica a nord di Mosca; si tratta dell’impianto ottico-meccanico Zagorsk di Sergiyev Posad che produce apparecchiature ottiche per le forze di sicurezza russe . Le cause dell’esplosione al momento non sono chiare. Secondo Andrei Vorobyov, governatore della regione che circonda la capitale russa, l’ esplosione si è verificata in un magazzino di fuochi d’artificio, anche se si trovava all’interno della fabbrica di ottica di Zagorsk.

Vorobyov ha detto che l’azienda aveva affittato il magazzino per lo stoccaggio, ma in seguito ha affermato che l’impianto stesso produceva principalmente materiale pirotecnico e che “non ha più nulla a che fare con l’ottica o la meccanica da molto tempo”, anche se il sito web dell’azienda si riferisce che produce ancora questi prodotti oltre che apparecchiature mediche.