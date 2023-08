Ita Airways: l’ultima sentenza è un’eccezione. La discontinuità con Alitalia è gia stata ribadita dai giudici

Ha fatto molto rumore la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma in favore di 77 ex dipendenti Alitalia, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una compagnia di bandiera all’altra.

Il giudice Claudio Cottatellucci ha accolto la tesi degli ex lavoratori Alitalia non assunti da Ita, accertando «la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda tra Alitalia e Italia Trasporto Aereo verificatosi in attuazione del ‘contratto di cessione del complesso di beni e contratti concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021»

Tuttavia, in base alle sentenze finora emesse, si può sintetizzare che “una rondine non fa primavera”. Con le pronunce successive (tre emesse dal Tribunale di Roma e altrettante dal Tribunale di Milano) è possibile confermare che allo stato, infatti, non è mutato l’indirizzo della giurisprudenza dei fori di Roma e Milano che hanno accertato la discontinuità giuridica ed economica tra ITA e Alitalia in amministrazione straordinaria.

Venendo allo specifico della sentenza del tribunale di Roma, fanno sapere fonti di Ita Airways, a fronte degli stipendi arretrati (da ottobre 2021) i lavoratori saranno tenuti a restituire all’INPS l’indennità di cassa integrazione nonché l’integrazione ricevuta dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo percepite dall’ottobre del 2021 sino alla data della sentenza. Si tratta di importi significativi che gli Enti non rinunceranno a recuperare. Gli stipendi arretrati saranno corrisposti al netto di imposte e contributi, a differenza degli importi da restituire agli Enti, che saranno al lordo. Questi importi, quindi, risulteranno essere molto superiori rispetto agli stipendi arretrati.

Nei giorni successivi alla sentenza di accoglimento del ricorso dei 77 cassaintegrati Alitalia (in realtà 71 in quanto 5 hanno rinunciato e 1 è stato assunto) si registrano ulteriori provvedimenti istruttori che hanno rigettato anche la richiesta dei ricorrenti di produrre il contratto di cessione ritenuto del tutto irrilevante.

In sintesi ad oggi le sentenze favorevoli a ITA, definite in primo grado sono state 22 su 23. I lavoratori con pronunce negative sono stati in totale 723 contro i 71 della sentenza che ha avuto la più vasta eco mediatica.

Inoltre, sempre il 16 giugno scorso, anche il TAR del Lazio ha riconosciuto che la complessa operazione che ha condotto alla cessione di alcuni assets da Alitalia a ITA è avvenuta tra società completamente distinte, con conseguente discontinuità giuridica ed economica tra le due parti.

In sintesi, ad oggi i casi pendenti in primo e secondo grado, relativi al 2112 c.c., sono 47 e i relativi ricorrenti sono 847, al netto di coloro che hanno rinunciato al giudizio o che sono stati assunti da ITA in seguito a una conciliazione stragiudiziale.

Il numero di ricorrenti rinunciatari oppure assunti dalla Società in seguito a una definizione stragiudiziale della vertenza ammonta a circa 110, ovvero circa l’11% del totale dei ricorrenti attivi.

C’è da aggiungere che, il 12 luglio 2023 il Tribunale delle imprese ha rigettato un ricorso sotto forma di class action promosso nei confronti di ITA dall’Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni per l’asserita discriminazione di genere da parte della Compagnia nell’ambito delle procedure di assunzione chiarendo alcuni rilevanti aspetti. Eccone tre particolarmente significativi.

Per il Tribunale c’è la completa discontinuità tra Alitalia SAI in a.s. e ITA, escludendo definitivamente la possibilità di ricondurre l’operazione commerciale tra le due Compagnie alla cessione del ramo d’azienda.

La sentenza ribadisce l’assenza per ITA dall’obbligo di reperire i propri dipendenti dal bacino di Alitalia, valorizzando l’assoluta libertà nel criterio di scelta del personale da assumere e la legittimazione di ITA di adottare un piano di reclutamento del personale a condizioni di mercato.

Terzo e ultimo punto, viene ribadita l’assenza di discriminazione del personale femminile dal momento che le donne costituiscono la maggior parte del personale con la qualifica di assistente di volo.