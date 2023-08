Influencer crudista vegana muore “di denutrizione”. Mangiava solo frutta, semi e succhi

L’influencer vegana Zhanna Samsonova sarebbe “morta di fame”. Per quattro anni si è nutrita solo di “frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi”, diventando nota come l’influencer vegana per eccellenza. Ma una dieta povera di nutrienti importanti e con carenze di calcio e vitamina D le è stata fatale. Si è spenta così, in Malesia dove stava portando avanti un regime a base di frutta esotica, Zhanna Samsonova, 40 anni, russa di Kazan, sostenitrice della cucina erbivora cruda. Ad annunciarne il decesso risalente al 21 luglio i suoi amici e la sua famiglia. “E’ morta di fame”, sostiene una sua amica, mentre la madre parla di “un’infezione simile al colera”.

Gli amici dell’influencer vegana: “Era esausta”

Qualche mese fa, in Sri Lanka, “sembrava già esausta”, ha detto un suo amico. “L’hanno mandata a casa a farsi curare. Tuttavia, è scappata di nuovo. Quando l’ho vista a Phuket, sono rimasto inorridito”. Una sua amica ha aggiunto: “Vivevo un piano sopra di lei e ogni giorno avevo paura di trovare il suo corpo senza vita al mattino. L’ho convinta a farsi curare, ma non ce l’ha fatta”. La madre di Samsonova ha attribuito la morte della figlia a “un’infezione simile al colera”. Lo riporta il Tgcom.

Una dieta sconsiderata

Una dieta come quella seguita dall’influencer include carenze di calcio e vitamina D, che sono necessarie per ossa forti. Questo può anche portare a livelli subottimali di B12, che possono provocare anemia, danni al sistema nervoso, infertilità e, paradossalmente, malattie cardiache. Uno studio pubblicato all’inizio di questo mese sul Journal of Nutrition ha rilevato che il 100% dei partecipanti a una dieta vegana cruda ingeriva meno dei 2,4 mcg raccomandati di vitamina B12 al giorno.

I suoi post: “Non tornerò mai indietro”

«Vedo la mia mente e il mio corpo trasformarsi ogni giorno, aveva dichiarato l’influencer. Amo la nuova me, non tornerò mai indietro alle vecchie abitudini», aveva scritto sui social la donna spiegando di aver abbracciato il crudismo vegano per mantenersi giovane, ispirata da «suoi pari» che non mangiando «cibo spazzatura» riuscivano – sosteneva – a mantenersi giovani. Al momento, comunque, la cause del decesso non sono certe. La madre ha fatto sapere la figlia sembrava aver contratto «un’infezione simile al colera». «L’abbiamo vista sciogliersi di fronte ai nostri occhi», ha detto un altro amico, mentre l’obiettivo dell’influencer era semplicemente «creare ricette per ispirare le persone a aiutare a mangiare sano». Sebbene seguire diete crudiste vegane sia possibile, gli esperti evidenziano come sia necessaria una pianificazione precisa che garantisca la giusta varietà di elementi nutrizionali al fisico. Inoltre, se si segue una dieta come questa è importante integrare la vitamina B12 – utile al funzionamento del sistema nervoso – e di vitamina D, necessaria allo sviluppo osseo.