In vent’anni di lavoro mai un giorno di malattia: Burger King gli dà le caramelle, ma il web gli dona 400mila euro

Kevin Ford ha certamente una salute di acciaio ma una serietà non comune. In vent’anni di lavoro all’aeroporto di Las Vegas, per la catena food Burger King, non ha mai saltato un giorno per malattia. E negli Usa non manca il problema dell’assenteismo. Una dedizione che non è sfuggita alla multinazionale che ha pensato bene di elogiarlo pubblicamente e di mandargli in dono un pacco di caramelle. Ma per il web il dono aziendale era misero e cosi è scattata una sorta di catena di Sant’Antonio che ha fatto si che si raccogliessero addirittura 400mila euro per il lavoratore statunitense.

Il dono di Burger King e la reazione del web

Lo scorso maggio Kevin Ford era rimasto piacevolmente sorpreso: Burger King gli aveva fatto recapitare un pacco regalo per ringraziare quanto fatto in più di 20 anni di carriera nella loro azienda. Kevin aveva esibito questo regalo con grande orgoglio sui social. “Sono stato molto felice di ricevere un gesto così bello e spontaneo da parte della mia azienda” aveva detto, ma il popolo del web era insorto. Troppo poco il gesto della catena alimentare nei confronti di un dipendente cosi solerte.

Un tam-tam che aveva provocato reazione sdegnate : “Come si fa a dare solo un pacco di caramelle a una persona cosi speciale?”, avevano commentato tanti americani sui social. A quel punto è entrata in scena la figlia di Kevin.

La raccolta di fondi

La primogenita ha deciso di aprire una raccolta fondi su GoFundMe perché in tanti avevano espresso la volontà di aiutare l’uomo. Un aiuto che con il passare dei giorni e dei mesi ha davvero assunto proporzioni inaspettate.

A distanza di tre mesi, infatti, il mondo del web ha raccolto una cifra di più di 400mila euro per l’uomo, merito di migliaia e migliaia di donazioni che permetteranno a Kevin di godersi a pieno la pensione.

Una storia da tempi moderni con un lavoratore modello, un datore di lavoro abbastanza tirchio e il popolo del web che ha dimostrato la sua generosità.