Il calcio trema: la Liga denuncia il Psg alla Commissione Ue. Rischio default per tanti club

Se avesse ragione salterebbe il banco. La Liga, la massima serie calcistica spagnola, ha annunciato di aver scritto una lettera alla Commissione Europea per denunciare che i meccanismi di finanziamento del Paris Saint-Germain generano una grave distorsione nel mercato interno dell’Unione Europea.

Come si legge in un comunicato, questa norma, applicabile dal 12 luglio 2023, riguarda le sovvenzioni estere concesse da stati extra Ue alle imprese che svolgono un’attività economica nel mercato interno, ivi comprese quelle che provengono da società pubbliche controllate direttamente o indirettamente da parte di uno stato, anche quelle concesse nel quinquennio precedente l’applicazione del suddetto Regolamento.

Per questo La Liga ha sporto una denuncia ritenendo che la squadra di calcio francese, di proprietà del Qatar, abbia ricevuto da quel Paese sovvenzioni estere, “che le hanno permesso di migliorare la propria posizione competitiva e generare distorsioni significative in vari mercati nazionali e internazionali”.

La denuncia della Liga: “Violate le regole di mercato”

Nello specifico, la Liga sostiene nella denuncia che il club francese “ottiene risorse a condizioni non di mercato che distorcono diversi mercati strettamente correlati, consentendo al Psg di ingaggiare i migliori calciatori e allenatori con questi sussidi esteri ben oltre le loro possibilità in un normale scenario di mercato e ottenere proventi da sponsorizzazioni sportive per cifre che non corrispondono a valori a prezzo di mercato”.

Ad avviso degli iberici, questa circostanza consente al club “di migliorare, invece, il suo rendimento sportivo, oltre a incidere sulla capacità contrattuale dei club rivali”. Allo stesso modo, la Liga indica che questo migliore posizionamento sportivo “consentirebbe al Psg di migliorare anche la propria posizione competitiva nei mercati adiacenti alla competizione sportiva (ad esempio, i mercati del marketing audiovisivo delle competizioni o il mercato delle sponsorizzazioni), determinando così un aumento artificioso del valore del club sul mercato”.

L’effetto rimbalzo se Bruxelles desse ragione agli spagnoli

Se la Commissione Europea dovesse accogliere il ricorso della lega spagnola ci sarebbe un effetto rimbalzo che riguarderebbe soprattutto la Premier League. Manchester City, Newcastle e altri club minori sono di proprietà di fondi stranieri che in Italia hanno acquistato il Palermo. Il Manchester City è sotto osservazione Uefa e, insieme al Psg, domina il mercato internazionale.

Il Psg ha acquistato Mbappe, Neymar, Messi e altri campioni pagando cifre folli ma non riuscendo mai a vincere l’ambita Champions League. Oggi deve fronteggiare un’altra battaglia.