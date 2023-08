Gualtieri tra “ragione dei fessi” e supercazzola replica (fiaccamente) agli attacchi social dei vip

Dopo la bordata dei vip contro il sindaco e la morsa che stringe alla gola Roma tra degrado e abbandono, Gualtieri – assediato ma silente fino a poco fa – esce dal riserbo e prova a replicare. Ma le frecce al suo arco sono spuntate e la risposta alle recriminazioni che cittadini più o meno “celebri” indirizzano al Campidoglio è fiacca e sfuggente: «È sempre giusto e positivo quando i cittadini segnalano delle criticità e incalzano l’amministrazione»: una sorta di “ragione dei fessi” che rischia di rinfocolare ulteriormente – se possibile – indignazione e sconcerto di chi ha denunciato e polemizzato sul problema.

Gualtieri, la deludente replica agli attacchi social dei vip

Il sindaco sotto attacco sembra non aver trovato di meglio. Del resto, come noto, argomentazioni social e prove video-registrate dello stato dell’arte e dell’emergenza in corso sono evidenti e poco giustificabili. Ma la replica agli interrogativi e alle sollecitazioni di cittadini e vip è a dir poco spiazzante. oltretutto, nel solito ping pong di rimbalzo di scuse e auto-assoluzione, Gualtieri non manca di cogliere al volo l’opportunità di sottolineare come, se i cittadini incalzano l’amministrazione, «da parte nostra noi incalziamo Ama. È il nostro lavoro ed è giusto che sia così», ha aggiunto il primo cittadino della capitale.

«Denunce social? Giusto che i cittadini incalzino l’amministrazione»

Sdegno. Tattica. Improvvisazione? Poco importa stabilire quale possa essere l’input che ha motivato l’evasiva replica istituzionale che, dopo la risposta piccata arrivata dall’assessore Sabrina Alfonsi alla Foglietta sul Parco della Resistenza tra Aventino e Testaccio («Cara Anna, stai tranquilla, l’Amministrazione sta combattendo con convinzione contro il degrado»), annovera oggi l’ultima mossa difensiva capitolina finita in un autogol.

Da Gualtieri l’autogol di una risposta fiacca e poco convincente

Un contraccolpo che, nelle more dal Var, registra anche l’aggiunta di Gualtieri che recita: «Naturalmente si risponde caso per caso. L’assessora Alfonsi ha spiegato che nel caso del Parco della Resistenza c’è la nuova area giochi che è molto curata, mentre c’è un’area su cui c’è un contenzioso e doveva essere chiusa. Ma questo i cittadini non lo possono sapere quindi è giusto che ciascuno ponga le sue criticità. Poi noi diamo delle spiegazioni e a nostra volta ci facciamo carico di chi è responsabile perché intervenga».

Con tanto di supercazzola finale…

Con tanto di auto-promozione di rimando in calce: «È un agosto di lavoro e recupero, Ama è in campo con grande energia e dinamismo. Non solo facendo di più, ma facendo in modo diverso». Fino alla “supercazzola” finale: tutto in nome di «questo concetto di integrazione e di partire dal territorio, e non da concetti astratti. Si prende una porzione di territorio e tutto deve essere fatto insieme perché quella zona sia pulita».

Intanto si allunga la lista dei vip (e non solo) delusi e furibondi

E nel frattempo, dopo le denunce sui social da parte di attori come Anna Foglietta e Alessandro Gassman – ultimi in ordine di tempo ad aggiungersi ai vip rossi contro Gualtieri – la lista che, dalla Gerini alla Ferilli, si allunga inquietantemente giorno dopo giorno, rimpingua a ogni nuovo “caso” cahier de doleances e firmatari in capo…