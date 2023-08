Anna Foglietta contro Gualtieri, gliele canta su degrado e rifiuti: “Città del Messico è più pulita” (video)

La rivolta dei vip romani contro il sindaco Gualtieri – e il disastro degrado e rifiuti che attanaglia la capitale da lui amministrata – si aggiorna alla campagna social che Anna Foglietta ha annunciato con un video postato su Instagram in cui documenta, telefonino alla mano, il degrado in cui versa uno dei parchi della capitale nella centralissima zona che abbraccia i quartieri di Testaccio e Aventino. Due quartieri simbolo della capitale che l’area verde attraversa (una volta) nel verde oggi emblema dell’abbandono capitolino che non riguarda più solo le periferie, ma che attanaglia il centro e dintorni senza pietà (e differenza alcuna).

Anna Foglietta gliele canta a Gualtieri

Beffa nella beffa, quello di cui l’attrice di Perfetti sconosciuti mostra l’impietoso stato è il Parco della Resistenza dell’VIII Settembre, di cui la Foglietta riprende i cumuli di immondizia frutto di bivacchi e mancato controllo denunciando la totale assenza del Campiglio testimoniata da cartacce, bottiglie, erba secca e incolta, lavori in corso da non si sa quanto e per quanto tempo ancora. Immagini che indignano corredate (nella storia su Instagram) dal commento canoro di un successo dei Vianella, accuratamente selezionato e riproposto dall’attrice romana: Canta si la voi cantà (gira se la voi girà)…

L’attrice denuncia in un video incuria e degrado in cui versa un parco nel centro di Roma

E in un solo colpo tornano alla memoria gli antichi fasti di Roma (ormai, dopo la Raggi e con Gualtieri, solo un caro ricordo), e scatta l’associazione l’idee con le schitarrate del sindaco dem, l’ultima delle quali proprio in occasione del 25 aprile, con rituale performance dedicata a Bella Ciao… Un “ciaone”, quello del sindaco alla città eterna, che l’attrice non lascia passare inosservato, tanto che nel video che imperversa sui social, posta un’emblematica didascalia che recita: «Pago tutto e pretendo rispetto. Città del Messico, con 25 milioni di abitanti, è più pulita di casa mia»…

La denuncia social di Anna Foglietta spopola sul web

Il video, una volta pubblicato, ha subito registrato quasi mille like e oltre 23mila visualizzazioni. Un numero che cresce esponenzialmente di ora in ora, e in cui l’attrice sottolinea: «Roma 21/8/2023. Questo video l’ho girato pochi minuti fa. Si tratta di un un parco del centro. Ogni giorno posterò quello che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto nei confronti della mia persona e di Roma. #orabasta». Una denuncia, quella della Foglietta, che ha immediatamente urtato la suscettibilità dell’amministrazione capitolina che, con un tempismo eccezionale, ha affidato la replica all’assessore all’Ambiente e Rifiuti, Sabrina Alfonsi.

La replica (“piccata”) del Campidoglio

La quale, sollecitata da parole e immagini (e colonna sonora di accompagnamento) del video, ha tenuto a precisare: «Cara Anna Foglietta grazie per la segnalazione ma il post che hai pubblicato riguarda una piccola parte interdetta al pubblico che è all’interno del Parco della Resistenza, come si capisce bene dal nostro video». Quindi, punta sul vivo, la titolare alla cura del verde romano ha anche aggiunto: Cara Anna, stai tranquilla, l’Amministrazione sta combattendo con convinzione contro il degrado, come dimostra anche la recentissima inaugurazione proprio in questo parco della nuova area ludica con anche la presenza di una partecipatissima iniziativa dell’Estate romana». Sarà… Ma la scenografia, le immagini, e le testimonianze di chi vive in quei quartieri e li frequenta tutti i giorni, raccontano davvero tutto un altro film…

Sotto il video che l’attrice ha postato su Twitter