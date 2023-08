Giapponese realizza il suo sogno: trasformarsi in un cane di razza Collie. La prima passeggiata (video)

Da uomo a cane, da cane a Collie, la pregiata razza resa famosa dal telefilm Lassie. Un giapponese ha realizzato il suo sogno e con un investimento di 15mila dollari ha dato corpo al suo hobby, il Cosplay, quella pratica consistente nel travestirsi da personaggi di videogiochi, fumetti, cartoni animati, film o letteratura fantasy. Lui, da cane, si fa chiamare Toko-San, ma non è il suo vero nome. “Raramente lo dico ai miei amici perché ho paura che pensino che sono strano. I miei amici e la mia famiglia sembravano molto sorpresi di apprendere che ero diventato un animale”.

I video dell’uomo diventato Collie

Nel costume da Collie, l’uomo ha girato una serie di video sul suo canale YouTube in cui fa cose da cane: dà la zampa, prende la pallina, si rotola. In un video gioca a ping pong contro il muro per sottolineare il fatto che in realtà è un uomo. La società a cui è stato commissionato il costume, la Zeppet, ci ha messo 40 giorni a farlo e ha spiegato che il punto centrale era riprodurre uno scheletro di cane sovrapponendolo allo scheletro umano.

Toko-San ha diffuso anche un video della sua prima passeggiata in pubblico.