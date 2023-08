Femminicidio in Alto Adige, l’assassino turco si era licenziato per pedinare la povera Celine

Il femminicidio di Silandro, in Alto Adige, con vittima la povera Celine Frei Matzohl, la 21enne uccisa domenica a Bolzano, si tinge di nuovi particolari. Il 28enne Omer Cim, l’ex fidanzato turco della ragazza autore dell’omicidio, che in passato avrebbe lavorato come macellaio in un’azienda di speck della zona, a fine luglio si era licenziato dall’hotel di Laces dove lavorava come tuttofare, per pedinare l’ex fidanzata. Un vero e proprio piano ordito per molestare progressivamente la giovane fino al tragico epilogo di domenica.

La ragazza era pedinata