È ai domiciliari ma posta video al mare e in un parco acquatico: la beffa finisce con l’arresto (video)

Della serie, ce la spassiamo impunemente alla faccia di sentenze e ordinanze, dopo il tunisino latitante beccato in spiaggia a sollazzarsi con amici al Lido di Venezia (nonostante dovesse rendere conto alla giustizia di una condanna a 4 anni), arriva oggi da Palermo la vicenda – altrettanto beffarda – di un 44enne di Monreale (Palermo), evaso dai domiciliari per godersi sole e mare e prendersi un po’ di tintarella. Tutto immancabilmente (e assai poco furbescamente) postato sui social con eloquenti video. Anche per lui, però, la vacanza finisce qui; anche per lui, come per il collega stanato a Venezia, si sono spalancate le porte del carcere.

Palermo, evade dai domiciliari e posta video su Tik Tok

Galeotto il video girato in giro per la città e postato su Tik Tok: i carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza emessa dall’Ufficio di sorveglianza nei confronti dell’uomo che stava scontando agli arresti domiciliari – con braccialetto elettronico – una condanna per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Non solo. Dalle indagini, condotte dai militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Monreale, è emerso che l’indagato più volte avrebbe violato le prescrizioni imposte dalla misura restrittiva alla quale era sottoposto, manomettendo il braccialetto elettronico.

Dalle giornate in spiaggia al carcere

In particolare, come ricostruisce anche l’Ansa, i fatti risalirebbero al periodo compreso tra il 6 luglio e l’1 agosto scorsi, quando il 44enne, in diverse occasioni, avrebbe condiviso su Tik Tok dei video che lo ritraevano in centro a Palermo, a bordo di un motociclo, in spiaggia, al mare e in un parco acquatico, intento a farsi il bagno. Da qui la decisione del magistrato di sorveglianza di inasprire il provvedimento nei suoi confronti e di disporne il trasferimento nel carcere Pagliarelli.

Sotto, un video da Youtube