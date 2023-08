Disastro russo nello spazio: la sonda Luna 25 si schianta. Fallisce il tentativo di allunaggio di Mosca

Missione fallita malissimo ben prima di iniziare. La sonda russa Luna-25 si è schiantata: la comunicazione è dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. La sonda, la prima lanciata dalla Russia sulla Luna dal 1976, si è schiantata a seguito di un incidente durante una manovra prima del suo allunaggio originariamente previsto per lunedì 21 agosto.

Sonda Luna 25, il comunicato dell’agenzia spaziale russa

«Intorno alle 14:57» di sabato 19 agosto, «le comunicazioni con Luna-25 sono state interrotte», afferma l’agenzia russa in un comunicato sul canale Telegram di Roscosmos. E prosegue: «Le misure attuate il 19 e il 20 agosto per trovare la sonda ed entrare in comunicazione con essa non hanno prodotto risultati. Secondo i risultati dell’analisi preliminare, a causa della deviazione dei parametri di impulso effettivi, diversi da quelli calcolati, la sonda è passata a un’orbita non prevista. E ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie della Luna. Le questioni da chiarire sulla perdita di Luna-25 saranno affrontate da una commissione interdipartimentale creata appositamente».

Russia, la sonda Luna 25 si è schiantata

Durante la giornata di sabato l’Agenzia spaziale russa, con un asciutto comunicato, aveva già fatto sapere che si era verificata una «situazione di emergenza durante una manovra per immettersi nella traiettoria corretta». Il lancio dal cosmodromo di Vostochny, quasi ai confini con la Cina, era avvenuto l’11 agosto con un vettore Soyuz-2.1b. La sonda Luna-25 pesava quasi 800 chili. Doveva rimanere sulla Luna per un anno e aveva la missione di prelevare campioni e analizzare il suolo lunare. Obiettivo della missione era anche quello di dare nuovo slancio al settore spaziale russo, in difficoltà per anni a causa di problemi di finanziamento e scandali di corruzione. Roscosmos aveva originariamente collaborato con l’Agenzia spaziale europea (ESA) al programma lunare ma, dopo l’invasione in Ucraina da parte dell’esercito di Vladimir Putin nel febbraio 2022, l’ESA ha interrotto il suo lavoro con Mosca.

La sfida con l’India

La traiettoria di Luna 25 ha permesso al veicolo spaziale di superare il lander lunare indiano Chandrayaan-3, lanciato a metà luglio, anche esso diretto sulla superficie lunare. Entrambi i progetti erano in lavorazione da più di un decennio. L’atterraggio sicuro di un veicolo spaziale sulla superficie lunare avre3bbe segnato un enorme passo avanti per il programma spaziale russo. Luna 25 era vista come un banco di prova per le future missioni di esplorazione lunare robotica di Roscosmos. Diverse future missioni potrebbero utilizzare lo stesso design del veicolo spaziale. La Russia sta anche cercando di dimostrare che il suo programma spaziale civile, che secondo alcuni esperti ha affrontato problemi per decenni, può ancora svolgere missioni di alto profilo e ad alto rischio. Così non è andata.