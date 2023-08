“Costruire ponti”: a Scilla dall’1 al 3 settembre il nuovo appuntamento dei conservatori europei

«Costruire ponti culturali, ponti sociali, ponti economici e ponti fisici, affermare il ruolo dell’Italia come Paese ponte del Mediterraneo»: sono alcuni degli obiettivi del nuovo appuntamento dei conservatori europei, in programma a Scilla, in Calabria dal primo al 3 settembre.

Si tratta di «iniziative per fare Europa» dove «organizzeremo attività collaterali per creare link», spiega in conferenza stampa alla Camera Antonio Giordano, deputato di FdI e segretario generale di ECR, partito di cui Giorgia Meloni è presidente.

Antonio Giordano: il leit motiv di questo Ecr Party è “costruire ponti”

«Vogliamo affermare il ruolo dell’Italia e dei paesi del Mediterraneo come “paesi ponte” – spiega Giordano – e rivendicare una collaborazione da parte dell’Europa. Parlare del ponte tra la Calabria e la Sicilia e delle prospettive di collegamento che questo genera. Parlare dell’Italia come un ponte all’interno del Mediterraneo verso le nuove economie dell’Africa».

Il programma completo di ECR PARTY CULTURE WEEKEND

L’evento di Scilla, organizzato su proposta dell’europarlamentare di FdI-Ecr Denis Nesci che ne sta curando anche il coordinamento, ha come titolo “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa”.

L’appuntamento si svolge nell’ambito del ciclo di incontri ECR party culture weekend che hanno già avuto tra le tappe Londra, Tel Aviv e Ischia che, in autunno, anticipa Giordano «toccherà la Silicon Valley». Il deputato di FdI ha anche voluto precisare che l’evento in Calabria «è organizzato da ECR, parzialmente finanziato dal Parlamento europeo, e, in quanto organizzato in Italia, Fratelli d’Italia contribuisce all’organizzazione».

All’appuntamento di Scilla attesi 4 ministri del governo Meloni

Nel corso della tre giorni all’Altafiumara Resort Spa di Scilla è prevista la partecipazione di duecento delegati, tra i quali spicca la presenza di quattro ministri del governo Meloni: Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci e Maria Elvira Calderone. Ci saranno anche diversi esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, sottosegretari, come Andrea Delmastro e Wanda Ferro, la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo oltre a parlamentari ed europarlamentari.

Donzelli: “Grazie alla Meloni l’Italia è sempre più protagonista”

«Noi non abbiamo mai dimenticato il Sud. Lavoriamo perché possa essere la locomotiva del Pil» ha ricordato nel suo intervento il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti. «Ormai il turismo si è de-stagionalizzato, Calabria e Puglia posso cominciare a pensare a un turismo che dura tutto l’anno. Il Ponte sullo Stretto poi puo’ dare impulso a tutto il Sud».

Giovanni Donzelli, che sarà tra gli ospiti dell’evento in qualità di vice presidente del Copasir, ha sottolineato a sua volta come «il percorso iniziato anni fa da Fdi con ECR si è rivelato vincente non solo in Italia ma anche in Europa. «Tra i tanti temi dell’incontro – ha rimarcato il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia – c’è la centralità che stiamo dando al Mediterraneo grazie a Giorgia Meloni e quindi svolgere questo evento qui è proprio indicativo del ruolo che l’Italia vuole avere» in quell’area.