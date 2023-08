Carlo Nordio: “Assurdo definirmi nemico dei Pm. Le miei dimissioni? Speranze vane”

Carlo Nordio rilancia. Respinge le accuse di essere un nemico dei pubblici ministeri ( proprio lui che viene dalla magistratura requirente), difende le riforme annunciate, conferma piena sintonia con Giorgia Meloni. In una lunga intervista al Corriere, il Guardasigilli fa il punto della situazione, iniziando dalle ispezioni avviate ( spettanti per legge solo a lui) e smentendo di essere il “castigamatti” delle procure” Per la verità le mie ispezioni straordinarie si contano sulle dita di una mano. O poco più. È vero invece che ho annunciato ispezioni nei casi di fughe di notizie e di diffusioni di intercettazioni riservate, che per fortuna in questi mesi sono diminuite. Forse anche per effetto di questa deterrenza, che evidentemente funziona. Pensare però che un ministro che per 40 anni è stato un pm diventi un “castigamatti” dei suoi colleghi è quantomeno bizzarro”. Nordio nell’intervista non parla dei casi singoli e dice di avere “ottimi rapporti” con i magistrati tranne piccole eccezioni di “ex colleghi”.



Nordio: “Mie dimissioni? Riflesso pavloviano”

Il ministro definisce le voci di sue possibili dimissioni come ” il riflesso pavloviano di chi teme le riforme che stiamo elaborando. In latino si dice putant quod cupiunt . In inglese è un wishing thinking . Non si illudano. Le riforme le faremo, come da cronoprogramma”, i rapporti con la Meloni sono” Ottimi .Con la premier siamo in sintonia perfetta e ci sentiamo regolarmente .Capisco che la politica sia insidiosa e talvolta crudele, ma ritengo puerile che si inventino contrasti inesistenti, nella vana speranza di farci innervosire o magari litigare”.

“Intercettazioni indispensabili ma no agli abusi”

Nell’intervista al quotidiano di via Solferino il Guardasigilli si sofferma sulle intercettazioni “Ho sempre detto che sono indispensabili alle indagini, soprattutto nei reati contro la sicurezza dello Stato, la pubblica incolumità e anche nella lotta alla corruzione. Io stesso ne ho fatto ampio uso nell’inchiesta sul Mose che ho coordinato. Ma alcune cose sono intollerabili”. Nordio sul punto spiega che sulle intercettazioni è inconcepibile “Che siano effettuate a strascico, cioè sperando di trovare qualcosa, magari contro un soggetto individuato: purtroppo le più numerose. Che abbiano costi insopportabili e del tutto fuori controllo, mentre ogni Procura dovrebbe avere un budget da gestire, come per le altre risorse umane materiali e finanziarie. E, più importante di tutte, che vengano selezionale, pilotate e diffuse illecitamente, compromettendo l’onore dei cittadini, anche non indagati”.

Sulle carceri il massimo impegno

Il titolare di via Arenula interviene sul doppio suicidio nel carcere di Torino affermando che “la prevenzione di un suicidio è praticamente impossibile : persino due prigionieri del processo di Norimberga si tolsero la vita, uno impiccandosi e l’altro avvelenandosi, benché sotto il controllo della polizia militare. Va detto, però, che la nostra situazione carceraria è la sedimentazione di decenni di disinteresse, per non dire di errori, trascuratezze ed economie esasperate. Abbiamo ampliato gli organici, assunto nuovo personale e soprattutto progettato un sistema di edilizia carceraria che costituisca un rimedio al sovraffollamento. Se potremo continuare a lavorare così, e lo auspico, in tempi ragionevoli vedremo i primi risultati”. “Il monitoraggio delle caserme per i nuovi spazi è già iniziato a presto potremo dare concretezza ai nostri impegni” le parole del ministro sul sovraffollamento.















