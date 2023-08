Bignami scopre il bluff del Pd: “Non volevano Bonaccini commissario in Emilia”

Bignami svela il bluff del partito democratico sulla mancata nomina di Stefano Bonaccini a commissario straordinario per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. L’occasione è stata data dalla presentazione di una manifestazione di FdI a Bologna sui risultati del governo Meloni e il viceministro alle infrastrutture non le ha mandate a dire al partito di Elly Schlein.

“Con Bonaccini noi abbiamo avuto da subito un ottimo dialogo, avevamo anche trovato delle forme di collaborazione, poi quella parte di Pd che fa riferimento a Schlein ha cominciato a cannoneggiare quel rapporto: si potrebbe pensare che i primi a non volere Bonaccini in un ruolo di gestione fossero proprio nel Pd perché sapevano che se lo dovevano nominare commissario sarebbe stato un problema perché avrebbe avuto un ruolo terzo e questo per Elly Schlein sarebbe stato un problema” ha detto il viceministro.

Bignami: “Già stanziati 4,5 mld di euro per l’Emilia”

“Il governo – ha poi aggiunto Bignami – ha già stanziato 4 miliardi e mezzo, di cui un miliardo e 100 già nella fase di erogazione come ha garantito il commissario Figliuolo, per oltre 2.500 interventi sulle strade; sono state erogate 20mila indennità a favore delle partite iva , 18mila a favore delle famiglie. Il tema vero è se Elly Schlein vorrà parlare del perché tutto ciò è accaduto visto che lei era assessore al patto per il clima e ha grosse responsabilità di incuria del territorio di cui dovrebbe chiedere scusa”.

Bignami ha attaccato anche il sindaco di Bologna, Lepore, dopo la vicenda della strada di Fontanelice. “Come sempre il sindaco arriva dopo che il problema è passato – ha detto il viceministro – perché noi eravamo sugli argini, sui fiumi e lui non si è visto: arriva adesso. Lui ha creato tanti problemi a Fontanelice, poi perché i cittadini si sono arrabbiati ha chiamato Figliuolo per chiedere i soldi e Figliuolo gli ha detto si” ha concluso l’esponente di governo di Fratelli d’Italia.