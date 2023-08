Bardonecchia, il sindaco Rossetti ringrazia il governo: “Al nostro fianco fin dall’inizio”

“Ringrazio il governo che, fin dall’inizio di queste ore difficili per Bardonecchia, ha garantito il massimo appoggio”. A dirlo è stata il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti, che ieri ha ricevuto la telefonata del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci che ha assicurato la vicinanza del governo e l’impegno a supportare il Comune nelle opere di ripristino, non appena la richiesta di stato di emergenza firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio sarà trasmessa a Roma. Un impegno ribadito anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il sindaco di Bardonecchia: “Ringrazio il governo: ci ha garantito da subito il massimo appoggio”

“Il ministro Musumeci mi ha assicurato di aver seguito fin dai primi momenti l’evolversi della situazione a Bardonecchia e si è complimentato per la gestione dell’emergenza”, ha riferito il sindaco in una nota del Comune, mentre sul territorio proseguono senza sosta i lavori per tornare alla normalità: ieri sono stati riaperti sia l’ingresso dell’autostrada verso la città anche ai non residenti sia la strada del Colle della Scala verso la Francia. Dalla riunione del Coc, il centro operativo comunale, di ieri sera è emerso che l’emergenza idrica è stata superata al 100%. Si sta lavorando sulla distribuzione dell’acqua sanitaria. Oggi riprendono le attività culturali della stagione estiva. Riaprirà la Biblioteca Comunale.

L’impegno per “raggiungere presto la piena normalità”

Si stanno risolvendo, inoltre, i problemi legati all’approvvigionamento idrico e del gas. Per i disservizi legati alla fornitura d’acqua sono state posizionate due autobotti in piazza De Gasperi e piazza Statuto. “Il nostro obiettivo – ha spiegato ancora Rossetti – è raggiungere presto la piena normalità. Ringrazio tutti quanti in questi giorni ci sono stati vicini e ci hanno dato un grandissimo aiuto. Ora vogliamo tornare a vivere questa estate con i nostri residenti e con quanti vorranno ancora trascorrere un periodo di vacanza con noi”.