Banche, Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni “totalmente inventate” sui dissidi nel governo

Palazzo Chigi smentisce che sulla norma relativa alla tassazione degli extra-profitti delle banche ci siano stati dissidi all’interno del governo. Fonti della Presidenza del Consiglio sottolineano come le ricostruzioni apparse su alcuni organi di stampa in merito alla genesi della norma sugli extra-profitti bancari, secondo le quali ci sarebbe stato un contrasto di vedute tra Mef e Presidenza del Consiglio, “sono totalmente inventate e frutto della fantasia di chi ne ha scritto”.

Palazzo Ghigi smentisce i dissidi nel governo: “invenzioni e fantasie di chi ne ha scritto”

La Presidenza del Consiglio ribadisce quanto già evidenziato nella nota di martedì del Ministero dell’economia e delle finanze: “il testo della norma è stato messo a punto dal Mef in piena sintonia con l’intero Governo, e approvato in modo unanime dal Consiglio dei ministri”, rimarcano le stesse fonti. Una smentita che giunge più che opportuna leggendo alcuni quotidiani oggi in edicola: “Repubblica” titola la prima pagina con un’asserzione: “Banche, governo diviso”. E all’interno prosegue con un retroscena che dà conto di ipotetiche turbolenze all’interno dell’esecutivo. Definisce la norma sugli extraprofitti “un patto fra Meloni e Salvini che spiazza Giorgetti, che agita la Lega. E che alla fine mette in difficoltà anche Tajani. Il day-after dell’imprevista approvazione della norma che tassa gli extraprofitti delle banche, e che brucia nove miliardi in Borsa, è fatto di imbarazzi, di scaricabarile, di prese di distanza e divisioni sottotraccia”.

Le “invenzioni” in alcuni retroscena

Insomma, per il quotidiano diretto da Molinari sembrerebbe il preludio di una crisi di governo. La Stampa non è da meno e titola: “Tassa sulle banche, stop di Forza Italia”. E prosegue su questo canevaccio all’interno, ribadendo il concetto in un retroscena: “L’asse premier-Salvini isola Forza Italia”. Sfogliando altri quotidiani si arrva al “Fatto Quotidiano” che titola: “Meloni ‘grillina’ anti-Giorgetti”, veicolando la narrazione di una tassa “imposta” al ministro dell’Economia. La smentita di Palazzo Chigi mette chiarezza su ricostruzioni, appunto, “frutto della fantasia di chi ne ha scritto”.