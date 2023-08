Azione: Pd parte civile contro Delmastro? Giustizia come clava. Il sottosegretario: differenze antropologiche

“Il Pd vuole costituirsi parte civile contro Delmastro nel processo per rivelazione di segreto d’ufficio. Non sanno distinguere la battaglia politica (anche aspra) dalla via giudiziaria, è più forte di loro. Per questo è impossibile dialogare politicamente con questo Pd”.

Enrico Costa, deputato di Azione, calcia un pallone in piena faccia contro Elly Schlein e i suoi compagni di partito. E a chi obietta che la costituzione di parte civile è un diritto del Pd contemplato dalla legge, Costa replica in maniera ancora più netta: “Un partito che si costituisce per chiedere la condanna di un avversario politico? Non è vietato, ma il piano politico è un altro. Usare la giustizia come una clava per sbarazzarsi dell’avversario è tipico di coloro che non hanno altri argomenti. Da una parte e dall’altra”.

“La differenza tra politica fatta in Parlamento e scorciatoia giudiziaria è fondamentale. Abbattere l’avversario per via giudiziaria non mi appartiene”, conclude Costa.

Cosa ne pensa Delmastro, il diretto interessato?

“Mi imbarazza parlare della questione così strettamente legata ad un mio caso personale. Salvo l’apprezzamento per la coerenza e l’onestà intellettuale di Costa, tenterò un ragionamento più ampio e spersonalizzato”, premette, parlando con il Secolo, il sottosegretario alla Giustizia.

“Non è solo questione di garantismo, la differenza fra Costa e la cultura liberale e gli esponenti del Pd è culturale e, oserei dire, antropologica – ragiona Delmastro. – C’è chi rispetta l’esito elettorale, qualunque esso sia purché la competizione sia stata corretta. E c’è chi, come il Pd, tenta sempre le scorciatoie giudiziarie per ribaltare l’esito elettorale e delegittimare l’avversario politico”.

“Certe differenze, prepolitiche, emergono sempre e la cultura moderata e liberale avverte sempre uno spaesamento nel campo “sinistro”, quando non viene divorata dalla “ditta”, osserva il parlamentare di Fratelli d’Italia ricordando che “dalla esperienza della Margherita e Renzi la storia del cannibalismo della cultura moderata, garantista, liberale a sinistra è lunga”.

Un esempio? “Servi per portare consenso? Ti usano! Presi i consensi, ti divorano” ma “gli italiani lo hanno capito da tempo: per questo moderati, liberali e garantisti guardano solo più alla coalizione di Centrodestra ove questa cultura è componente fondamentale, connaturata e congenita della coalizione”.