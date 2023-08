Angelina Mango conquista il doppio disco di platino con “Ci pensiamo domani” (video)

Angelina Mango, dopo aver ottenuto il suo primo disco di platino con la hit dell’estate “Ci pensiamo domani”, raddoppia e il singolo viene certificato doppio disco di platino. Il brano è estratto dall’album “Voglia di vivere”, già certificato disco d’oro. Scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, “Ci pensiamo domani è come una boccata d’aria fresca – in un attimo il ritmo e i suoni riportano alla mente l’estate, un momento dell’anno che è sinonimo di leggerezza, in cui i pensieri si annullano e lasciano spazio alla bellezza del “dolce far niente”.

Da Angelina Mango a Emma

Esce venerdì 1° settembre “Iniziamo dalla fine”, il nuovo singolo di Emma che anticipa il prossimo disco di inediti “Souvenir”, in uscita in autunno per Capitol/Universal Music. Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con 15 speciali appuntamenti nei club d’Italia. Nasce così l’idea di “Souvenir in da club”. Saranno 15 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre. Queste le tappe di “Souvenir in da club” (Friends&Partners e Magellano Concerti): 10 novembre – Vox Club – Nonantola (Modena);12 e 13 novembre – Largo Venue – Roma; 22 e 23 novembre – Hall – Padova; 26 e 27 novembre – Magazzini generali – Milano; 2 e 3 dicembre – CAP10100 – Torino; 11 e 13 dicembre – Duel Club – Pozzuoli (Napoli); 17 e 18 dicembre – Demodè – Modugno (Bari); 21 e 22 dicembre – Viper – Firenze. Intanto, da venerdì 1 settembre sarà in radio e in tutte le piattaforme digitali “Iniziamo dalla fine”, singolo che ci avvicina al nuovo disco di Emma e prosecuzione di un viaggio iniziato in primavera con “Mezzo Mondo”. “Iniziamo dalla fine”, scritto dalla stessa Emma insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso. (ITALPRESS).