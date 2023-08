Ancona, entra un ladro in casa: 12enne coraggiosa mette in salvo i nonni e fa arrestare il malvivente

Ancona ha la sua eroina. Si tratta di una ragazzina di 12 anni, che ha fatto arrestare un ladro entrato nella casa dove abita con i genitori e i nonni. Ha trovato il ladro in casa che stava già facendo incetta di gioielli e oggetti preziosi, ma non si è fatta prendere dal panico. Con sangue freddo e una prontezza di spirito fuori dal comune ha messo prima in salvo i nonni e, poi, ha fatto arrestare l’uomo.

Ancona, ladro in casa: 12enne salva i nonni

Il ladro, un 50enne che abita non molto distante – ricostruisce Tpi.it– ha rotto una porta-finestra e si è intrufolato al piano terra dell’abitazione. I nonni della ragazzina non si erano accorti di nulla. La nipotina, che si trovava al piano di sopra, ha visto il ladro e si è comportata in modo coraggioso. Il suo primo istinto è stato quello di chiudersi a chiave nel bagno. Una volta lì, però, ha temuto per la sorte dei suoi nonni. Ha pensato che il ladro potesse fare loro del male, cosa che accade molto spesso in questo genere di rapine negli appartamenti. Non avendo accesso a un telefono per lanciare l’allarme, la ragazzina aveva un’unica possibilità. Si è fatta coraggio, è uscita dal bagno ed è scesa al piano di sotto facendo attenzione a non fare il minimo rumore. Dopo aver fatto capire ai nonni di stare zitti, li ha portati fuori dalla casa e, afferrato il cellulare, ha subito chiamato la mamma che, di conseguenza, ha chiamato la polizia.

Ancona, 12enne eroina. Il ladro era in cucina a mangiare le lasagne

“Mamma, in casa c’è un ladro”, ha sussurrato. La madre e il padre della ragazzina hanno subito capito il pericolo e hanno allertato il 112. Al loro arrivo i carabinieri erano già sul posto: il ladro è stato arrestato. “Ho una figlia coraggiosa, è stata brava”, ha detto ai giornalisti il papà della ragazzina. Ha spiegato che, quando il ladro è entrato in casa, lui e sua moglie erano al lavoro. “Il ladro è entrato prima al piano di sotto, dove vivono i miei suoceri”, ha spiegato l’uomo. Ha aggiunto che, quando la ragazzina ha trovato il coraggio di uscire dal bagno, dove si era chiusa a chiave, il malvivente era in cucina. Particolare bizzarro, il ladro, infatti, ha trovato le lasagne preparate per il pranzo in famiglia e si è seduto a mangiarle come se fosse a casa sua. Le forze dell’ordine lo hanno trovato nell’abitazione e lo hanno ammanettato e portato in carcere. In casa aveva preso oggetti d’oro. Nelle vicinanze è stato trovato anche un Fiat Doblò, che aveva posteggiato dopo averlo rubato.