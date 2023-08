Ambrosi di FdI zittisce i “cavernicoli”: critiche deliranti alle foto con il fidanzato, il dem austriaco Dornauer

L’amore tra la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi e il leader dell’SPÖ (partito socialdemocratico austriaco) Georg Dornauer continua a generare veleni e morbosità. Un tritacarne mediatico. Tutto il mondo è paese e tutto è partito dalla stampa austriaca, tirolese in particolare, che ha avuto a che ridire. Bella, innamorati, felici. Ma se hai una fidanzata di FdI sei automaticamente bollato. Prima ha attirato la pubblicazione sul profilo Instagram di Ambrosi delle foto che vedevano i due ritratti in effusioni da innamorati in riva al mare. Una pratica comune a milioni di persone, fidanzati o ammogliati che siano. Poi ha prevalso la polemica politica, delirante. Pare che l’amore tra due politici di diverso orientamento sia una pratica da condannare, se la fidanzata è di destra, naturalmente. i socialdemocrtici austriaci non hanno gradito.

Alessia Ambrosi finisce nel tritacarne mediatico per le foto con il fidanzato Dornauer

Così Alessia Ambrosi è finita nel tritacarne mediatico, sulle prime pagine delle riviste austriache Heute e Kronen Zeitung, ma anche su parecchie copertine italiane. La sua foto in spiaggia con lo splendido costume da bagno hanno fatto il giro dei siti. Fa ridere lo”scandalo” che imbastiscono commentatori velenosi su foto private che liberamente un politico posta senza reticenze. Anzi, con orgoglio. E che c’è mai da nascondere o da vergognarsi? Infatti risponde la Ambosii in un post su X – ex twitter- rivendicando gli scatti da lei postati.

Ambrosi a chi la critica: “Fiera del mio privato. Componente post-cavernicolare”

“Ho letto, con attenzione, la ridda di posizioni sulla foto in spiaggia in cui io e il mio fidanzato ci baciamo. Ringrazio per le tantissime manifestazioni pubbliche e private di affetto, simpatia e sostegno; prendo anche ovviamente atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post-cavernicolare, sia pure sempre più minoritaria; la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere un privato e magari (perché no?) esserne fiera e non sentirsi obbligata a nasconderlo. Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato, ricordo a tutti che è bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia. Ovviamente non mancando di rispetto a nessuno. Il male, se proprio del male si vuol trovare in questa immagine, è come sempre solo negli occhi di chi lo vede. Ps. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente zia Marina per il bellissimo costume che ha cucito a mano per me!”.

Ambrosi e Dornauer, sinistra austriaca al delirio: “Sta con una post-fascista”…

Risposta da applausi della parlamentare di FdI, tra l’altro, agli inverosimili tabloid austriaci. E già, perché oltre confine qualcuno mugugna: «Non solo – rivela la Kronen Zeitung – il rapporto è controverso e fa scalpore da solo; ma anche per i due protagonisti stessi». E, pubblicando le loro immagini in spiaggia, il quotidiano «punge» la coppia: «È così — scrive — che si sono messi in scena sguazzando al mare». Mammamia che scandalo. Poi si scopre l’arcano. A dare fastidio è il fatto che Ambrosi sia «parlamentare — aggiunge il quotidiano austriaco — del partito postfascista». Patetici. I social austriaci non hanno alcuna intenzione di lasciare vivere in pace la coppia e c’è già chi parla di possibile “carriera rovinata” – ricostruisce il Corriere – per il politico austriaco. Ha ragione da vendere Ambrosi. Viva l’amore, abbasso i cavernicoli.