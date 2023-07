Vauro “getta” Santanchè in discarica e Natangelo mostra le chiappe di Pier Silvio: questo è Il Fatto

Siamo alle solite. Con vignette non proprio ispirate a “esprit de finesse” pubblicate oggi sul Fatto. parliamo di Vauro e Natangelo, due personaggi per i quali per far ridere, per pungere, per fare satira, occorre per forza essere volgari. Poi però a scandalizzare è il turpiloquio di Vittorio Sgarbi…

Le vignette odierne non meritano commenti. Basta limitarsi a descriverle. Quella di Vauro è dedicata a Daniela Santanchè. C’è il netturbino che chiede: allora, la scaricate o no? E tiene aperto e pronto alla bisogna il cassonetto della plastica. L’invito esplicito è a gettare nell’immondizia un ministro della Repubblica. Ma sappiamo che il buon gusto dalle parti del Fatto è merce rara, anzi introvabile. Così come immaginiamo che nessun* alzerà il sopracciglio per una donna offesa in modo così brutale. E’ satira, no?

Natangelo invece si dedica all’erede di Berlusconi, Pier Silvio, e lo disegna con i pantaloni calati mentre dice la frase: “Fate entrare le patonze”. E’ così che Pier Silvio, ci spiega la vignetta, si impegna a garantire continuità con l’operato del Cavaliere. Anche questa è satira? No, pare melma. Lanciata in modo rozzo. Ma il fatto che piovano avvisi di garanzia rilanciati da giornali compiacenti deve aver fatto tornare il buonumore alla cricca del Fatto. Che si lascia andare al rutto libero. Bisogna capirli…