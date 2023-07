Utero in affitto, il Pd si sfalda: De Micheli e Tabacci votano in dissenso dalla capogruppo Braga

Il Pd scoppia sull’utero in affitto. Opposizioni in ordine sparso durante il dibattito alla Camera dove è in discussione la legge Varchi che, se approvata, renderà la gestazione per altri (Gpa) reato universale. Una grave mina sul terreno della Schlein, già ampiamente sconfessata da Sandra Zampa sul tema. Oggi il dibattito si è acceso alla Camera: “La maternità non può essere ridotta a un mezzo di riproduzione a vantaggio di altri e altre”. Così Luana Zanella di Avs nel suo intervento in aula contro la Gpa, la gestazione per altri. Applausi scroscianti del centrodestra nell’aula della Camera. Una posizione personale, pervché poco dopo la Piccolotti del suo stesso schieramento, ha detto che voterà per l’emendamento Magi. Tra oggi e domani infatti l’Aula di Montecitorio sarà impegnata nelle votazioni del ddl (a prima firma Carolina Varchi, di FdI) che, se approvato, trasformerebbe la pratica dell’utero in affitto in reato universale.

Utero in affitto, dibattito alla Camera sulla legge Varchi

Il fronte sinistra è spaccato sul tema, il Pd più lacerato che mai. Hanno già fatto sapere che si discosteranno dalla linea Schlein figure di peso all’interno del principale partito d’opposizione: come il senatore cattolico Graziano Delrio. Si registra il malumore di Guerini e della prodiana Sandra Zampa (che voteranno al Senato, più avanti): ai quale si sarebbero aggiunti gli ex-ministri Paola De Micheli, Marianna Madia e Lia Quartapelle, riporta la Verità. In Transatlantico il clima è teso: “il sentimento nella pattuglia dem è che questi voti contrari ci saranno e che se non si andrà in ordine sparso poco ci mancherà. Pro Vita e famiglia annota e registra con soddisfazione che su questo tema «il mondo progressista si sta dividendo».

Braga capogruppo Pd invita all’Aventino

Tutto ruota intorno all’iniziativa del segretario di + Europa Riccardo Magi che sul tema ha presentato un emendamento che è stato concepito con l’unico obiettivo di stanare e mettere in difficoltà il Nazareno. La proposta di correzione al ddl Varchi, infatti, chiede di ammettere la cosiddetta «gestazione per altri solidale», che non prevede cioè scambi di denaro e favorisca la maternità per chi non è in grado di avere figli”. La Schlein si era detta d’accordo, ma la Zampa sul Foglio aveva chiaramente dichiarato che molti nel Pd non l’avrebero sostenuta. A sinistra dividersi è d’obbligo, così la capogruppo alla Camera, Chiara Braga, sta cercando di far passare la linea dell’astensione. Cosa che ha avuto scarsissimo successo, visto che l’ala riformista e la componente cattolica hanno espresso netta contrarietà: astenersi sull’emedamento Magi avrebbe significato in un certo senso ammettere la pratica dell’utero in affitto. E infatti, Paola De Micheli ha votato contro, mentre Bruno Tabacci si è astenuto. L’emendamento non è passato. Nel gruppo Pd, dunque, si segnalano – allo stato attuale del dibattito- queste due importanti prese di posizione in dissenso dall’indicazione della capogruppo Chiara Braga. altre sono in arrivo. Una vera mina sul proseguimento del cammino di Elly Schlein.