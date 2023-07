Tromba d’aria a Ravenna, vento a 130 Km/h. La grandine infierisce sulle zone martoriate dall’alluvione

Un forte temporale con raffiche di vento e grandine si è abbattuto su Bologna. “Forte temporale con raffiche di vento e grandine in corso su #Bologna – si legge sul profilo twitter del Comune – massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi”. Non solo Bologna, ancora grave maltempo, ancora gravi danni a due mesi dall’alluvione che ha devastato la Romagna e parte dell’Emilia. Che hanno vissuto un’altra giornata di disastri e devastazione. Vento, pioggia e grandine i responsabili, che non hanno risparmiato nemmeno i centri più colpiti dall’acqua e dal fango di maggio. Caldo africano fino a 48 gradi in arrivo, ma anche grandinate da record e venti tempestosi: Italia spaccata in due.

Trombe d’aria e grandinate infieriscono sull’Emilia Romagna

Una tromba d’aria e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio di sabato alcune frazioni di Ravenna, Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant’Alberto. Lo si legge sul profilo Facebook del Comune: “E’ stato attivato il Coc nel centro sociale La Pioppa di Savarna dove si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico”, si legge nel post.

Alberi caduti su un nido d’infanzia

“La viabilità nella zona interessata è interrotta in diversi punti e per liberare le strade dalle alberature cadute potrebbero essere necessarie alcune ore. Alberi sono presenti anche in alcuni punti della Strada provinciale 24 (via Basilica) e in via Savarna dove sono caduti numerosi pini. Altri alberi sono caduti sul nido d’infanzia “Il grillo parlante” di Savarna. E avrebbe riportato ingenti danni anche il centro culturale di Convetello. Stanno intervenendo i Vigili del fuoco in soccorso da tutta la regione Sono in corso verifiche e seguiranno aggiornamenti”, informa il Comune. Le ripercussioni sono disastrose.

Coldiretti: “Coltivazioni distrutte”

Un violento temporale con forte vento e grandinate ha interessato la Romagna distruggendo le coltivazioni risparmiate dall’ alluvione. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti. I danni più ingenti, sottolinea l’Associazione, si segnalano ad Alfonsine, Fusignano e Conselice dove le forti raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, divelto serre, fatto crollare alberi e letteralmente piegato decine di filari di vite. Altri danni su frutteti si segnalano in particolare ad Alfonsine dove il vento è stato accompagnato da grandine di grosse dimensioni. Il ripetersi di questi eventi calamitosi ha infierito sulle coltivazioni in aree peraltro già in parte compromesse dagli eventi calamitosi dei mesi scorsi. Coldiretti invita gli agricoltori a presentare quanto prima le segnalazioni di rito al fine di poter delimitare e censire nel dettaglio le aree colpite e avviare le procedure volte all’ottenimento dei benefici di legge e quindi il ristoro degli eventuali danni patiti.

Mareggiata nell’Anconetano, spiagge invase dal mare

Il maltempo si è abbattuto anche sulle coste dell’Anconetano dove una mareggiata ha colpito le spiagge, con onde anomale e acqua fino a 15 metri dalla riva a Falconara. Onde alte e raffiche di vento hanno creato lo scompiglio tra i bagnanti: nei video postati sui social si vedono le persone fuggire dalla spiaggia per cercare riparo dall’acqua e dal vento. Un’onda anomala è stata segnalata anche sulla spiaggia di Senigallia, arrivando a lambire e coprire le prime file degli ombrelloni.