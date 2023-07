Torre del greco, crolla una palazzina di 3 piani. Soccorritori al lavoro: 3 persone estratte vive dalle macerie

Un boato squarcia il silenzio di una domenica rovente: un palazzo di tre piani è crollato a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il cedimento intorno alle 11.30. Per ora sono state estratte vive tre persone: una ragazza di 19 anni che ha riportato un politrauma, e due uomini (uno dei quali sarebbe gravemente ferito). Sul posto sono intervenuti subito Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale, insieme alle squadre Usar: gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Tutti al lavoro per farsi strada tra i detriti dell’edificio che si è disintegrato su stesso in Corso Umberto 61, nel pieno centro della cittadina campana, dove i soccorritori hanno bloccato il traffico in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo. Ancora sconosciute le cause.

Caos e devastazione a Torre del Greco: crolla una palazzina di 3 piani dove vivevano 5 nuclei familiari

Quel che è certo, al momento, è che all’interno della palazzina vivevano 5 nuclei familiari. Per questo si scava e si cerca senza sosta, temendo che possano esserci delle vittime. Finora però, fortunatamente, tre persone sono state estratte vive e portate tutte in ospedale. Dunque, i soccorsi sono al lavoro e hanno già recuperato due persone estratte vive dalle macerie. Tra loro, da quanto si apprende al momento, una ragazza di vent’anni che abitava nello stabile insieme a sua madre. Quest’ultima, al momento del crollo, non era in casa. I sanitari hanno trasportato la giovane all’Ospedale del Mare di Napoli, dove, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, le sarebbe stato riscontrato un politrauma. Al passaggio dell’ambulanza, la folla di residenti è scesa in strada e si è sciolta in un applauso commosso.

Tre persone estratte vive dalle macerie: ferita anche una bimba che passeggiava in quella strada

A quanto si apprende, anche un passante sarebbe rimasto lievemente ferito. Come una bambina, raggiunta da detriti piovuti nel crollo del palazzo di tre piani avvenuto questa mattina a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La bimba stava passeggiando in strada su Corso Umberto I insieme a un parente, quando è stata investita dalle macerie. Per fortuna la piccola a riportato ferite non gravi. Ma è stata comunque trasportata all’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. Al momento il bilancio delle operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie del palazzo crollato è di tre persone estratte vive: una ragazza di 19 anni e due uomini, uno dei quali ha riportato le ferite più gravi.

Torre del Greco, si scava tra le macerie: si temono vittime

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, «sta seguendo le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel crollo a Torre del Greco. Ha parlato al telefono con il comandante dei Vigili del fuoco, ed è costantemente aggiornata». Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, che era fuori città, sta rientrando per seguire da vicino le operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto intanto sono intervenuti anche i tecnici del Comune. La palazzina si trova in Corso Umberto I, e la parte crollata è quella all’angolo con Vicolo Pizza: una strada stretta, al cui ingresso erano posti due archi in pietra che collegavano il palazzo parzialmente crollato con quello all’altro lato del vicolo. Anche gli archi sono crollati.