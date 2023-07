Torino è una giungla, il Comune difende l’erba alta: “Tuteliamo la biodiversità”. FdI: “Siamo al ridicolo”

Alcune zone di Torino sono diventate una giungla a causa dell’erba alta oltre un metro e sono sempre più numerose le segnalazioni dei torinesi inferociti per il degrado e l’incuria della giunta dem. Come se non bastasse, ieri la maggioranza che sostiene il sindaco Lo Russo ha rivendicato con orgoglio lo stato di abbandono di piazze, strade e giardini.

A Torino non si taglia più l’erba: per tutelare la biodiversità

La motivazione? «Favorire il percorso naturale della fioritura e non danneggiare le popolazioni di insetti impollinatori», così come «tutelare la biodiversità e aumentare la resilienza climatica». È quanto argomenta una proposta di mozione presentata dalla capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale, che chiede di mappare i prati, valutando zona per zona dove posticipare gli sfalci al termine della fioritura.

L’assessore al Verde: “Mozione condivisibile, non tagliare l’erba crea un ambiente favorevole agli insetti”

«In molte zone – si legge nella mozione – c’è una presenza di pesticidi elevata e la città si trasforma in un ambiente favorevole per gli insetti, con l’erba alta ancora di più». «Chiediamo anche – ha aggiunto Ravinale – l’inserimento d nuove specie di piante, che possono avere un ruolo importante per aumentare la resilienza climatica». Al delirio ecologista ha dato manforte l’assessore al Verde Francesco Tresso. «Nei contenuti – ha replicato Tresso – questa mozione richiama una posizione più che condivisibile. Bisogna fare attenzione a non confondere l’adeguarsi alla politica europea, con la volontà di ridurre la cura città». E ancora. «Una maggior tutela della biodiversità non richiede meno risorse, anzi. Torino ha il 40% di verde, che può essere interpretato con criteri differenziati: bisogna solo comunicarlo bene, ma è una direzione giusta da prendere».

Il sarcasmo di Liardo (FdI): “Tanto vale non chiudere le buche per far lavorare i meccanici”