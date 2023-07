Terrore a Wimbledon, vicino ai campi di gioco: auto si schianta su una scuola, muore una bambina (video)

Un impatto tremendo, un Suv contro un edificio che ospita una scuola, con un tragico bilancio: nove feriti, una bambina morta. E’ accaduto questa mattina a Wimbledon, a pochi chilometri da Londra, località dove in questi giorni si stanno disputando i famosi campionati di tennis. Una bambina è stata travolta assieme agli altri ragazzini dalla Land Rover fuori controllo che si è andata a schiantare contro la sua scuola a sudovest di Londra. La conducente, una donna sui 40 anni, è stata arrestata perché sospettata di aver provocato la morte della bambina a causa della sua guida pericolosa. Al momento non è stato effettuato nessun arresto, e le indagini si incentreranno ora sulle telecamere delle immagini a circuito chiuso e sulle tracce lasciate dagli pneumatici sulla strada, per cercare di ricostruire a quale velocità procedesse il mezzo e se abbia slittato. Verranno anche esaminate le condizioni dell’auto.

Secondo quanto precisato dalla polizia metropolitana l’incidente non viene trattato come un episodio di terrorismo: “è in corso un’indagine per comprendere tutte le circostanze di ciò che è accaduto”. La scuola è frequentata da bambine tra i 4 e gli 11 anni e si trova a solo un miglio di distanza dall’All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita il famoso torneo di tennis.

Il video con le immagini dell’auto che si è schiantata a Wimbledon