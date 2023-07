“Stupratori!”. Squallidi poster della transfemministe di sinistra sotto lo studio di La Russa

Se questa è politica, se questa è una battaglia per le donne, se questo è garantismo… Il processo mediatico della sinistra sull’inchiesta che coinvolge il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, fa segnare un nuovo capitolo, stavolta ancor più becero. Con una squallida iniziativa notturna, il movimento transfemminista di “Non una di meno” di Milano, ha stampato e affisso poster contro la famiglia La Russa, sotto lo studio legale di Milano. ‘El violador eres tu. Gli stupratori siete voi‘, è la scritta che caratterizza l’azione rivendicata dal movimento femminista e transfemminista ‘Non una di meno Milano’. Un poster è comparso anche sotto l’Apophis club via Merlo, la discoteca nella quale la ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache La Russa lo ha incontrato.

Contro La Russa le transfemministe in strada con un flash mob

“La Russa padre e La russa jr: i violadores siete voi – scrive il movimento in una nota -. Vogliamo cacciare La Russa da ogni incarico pubblico, vogliamo chiusi i locali della famiglia e lo studio legale su cui si fonda il loro potere economico e politico, vogliamo requisiti i loro soldi affinché siano devoluti ai centri antiviolenza”. Questa notte, si legge ancora, “abbiamo puntato il dito contro gli interessi economici e di potere della famiglia La Russa a Milano: poster ‘el violador eres tu’ sono comparsi sotto i locali notturni di corso Como e lo studio legale di Porta Romana”. Il movimento ‘Non una di meno’ annuncia quindi un flash mob per questa sera alle 18.30 in piazza 25 aprile. Vedremo chi chi andrà e soprattutto a fare cosa…