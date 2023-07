Serie A, il calendario. Il Napoli esordisce con il neopromosso Frosinone, la Juventus gioca a Udine

Al via con i calendari la stagione calcistica 2023-2024 della serie A. Il Napoli, campione d’Italia, esordirà in trasferta con la neopromossa Frosinone. La Juventus giocherà, invece, ad Udine. Bologna-Milan Empoli-Verona Genoa-Fiorentina Inter-Monza Roma-Salernitana Lecce-Lazio Sassuolo-Atalanta Torino-Cagliari le altre partite in programma il primo turno che partirà il 20 agosto.

Gli scontri diretti. Derby romano il 12 novembre

I primi scontri diretti della Serie A sono in programma nella terza giornata di campionato, in programma nel weekend del 2-3 settembre. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario . Il Napoli affronterà la Lazio, la Roma riceverà all’Olimpico il Milan. In programma anche Inter-Fiorentina, mentre la Juve sarà impegnata in trasferta contro l’Empoli. Il derby della capitale tra la Lazio e la Roma si giocherà il 12 novembre allo stadio Olimpico per la 12/a giornata del campionato di Serie A. La stracittadina di ritorno è prevista per il 7 aprile per la 31/a giornata.

Si gioca anche a Natale

Sarà un periodo di feste natalizie con tanti big-match di campionato. Roma-Napoli è in calendario per la 17^ giornata il 23 dicembre, per la 18^ (30/12) Juventus-Roma e per la 19^ (7 gennaio 2024) Torino-Napoli e Roma-Atalanta. La mancata sospensione per le feste è dovuta alla necessità di chiudere in tempo il campionato considerando che nell’estate del 2024 si disputeranno gli europei in Germania.