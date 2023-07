Sciopero dei treni, caos calmo e utenti inferociti. E’ il “giovedì nero” dei sindacati

Doveva essere il giorno della paralisi per il Paese, con i trentacinque gradi di temperatura da contorno ma sarà un giovedì particolare , con un possibile flop e non una giornata da leoni come immaginavano i sindacati. Situazione più o meno calma nelle stazioni italiane con i treni bloccati per lo sciopero dalle tre di stamattina e fino alle 15, orario limite fissato dal decreto del ministero delle infrastrutture che ha precettato i lavoratori , suscitando le ira della Cgil. Sono fermi, com’è noto, sia Trenitalia che Italo, con particolare riferimento ai treni di alta velocità.

Milano in apnea, a Napoli situazione sotto controllo

Condizione diversa a Milano e Napoli ma senza ciò che ci si aspettava una settimana fa. Sui tabelloni della stazione centrale milanese si contano una decina di treni cancellati e qualche ritardo, compreso tra i 20 e i 130 minuti. Lunghe le code alle biglietterie di Trenitalia, dove il personale di servizio sta assistendo la clientela, ci sono perlopiù turisti stranieri ignari, nel riprogrammare i propri viaggi. Nessun momento di tensione, se non un po’ di nervosismo: il caldo di certo non aiuta. Situazione al momento tranquilla alla stazione centrale di Napoli per lo sciopero dei trasporti. C’è, come del resto, ogni mattina, tanta gente che guarda i tabelloni luminosi con le destinazioni dei Treni. Diverse, secondo quanto emerge, le cancellazioni a causa dello sciopero che coinvolge Trenitalia ed Italo ma situazione al momento contenuta e per ora senza particolari disagi. Tutto comunque terminerà alle 15 dopo che il ministro dei Trasporti, anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione Garante degli scioperi ha ordinato il dimezzamento dello stop rispetto alle 24 ore proclamate dai sindacati e confermate dopo il tavolo convocato al Mit per cercare di revocare lo sciopero.